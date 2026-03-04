В Минске прошла итоговая коллегия Министерства информации Беларуси

Растет доля национального контента. Сегодня наполнение теле- и радиоэфиров на 59 % – отечественный продукт. Так, в 2025 году начала вещание новая волна «Радио Победа», телекомпания СТВ запустила канал «Спорт ТВ», а уже в феврале стартовало вещание телеканала «ВоенТВ».

Более 60 % белорусов доверяют государственным СМИ. Это показывают социсследования по итогам 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом показатель вырос на полтора пункта, а за пятилетку – более чем на 22 %. Об этом сегодня, 4 марта, было заявлено на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2025 год был наполнен важными политическими событиями – это выборы Президента Беларуси и второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. СМИ страны широко освещали эти кампании. Сегодня страна контролирует свое информационное поле, а повестку формируют государственные медийные проекты. Однако самоуспокоенности не должно быть.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Все меняется, все трансформируется. И даже те достижения и победы, которые у нас есть, не являются константой. Они могут подвергаться воздействию различных платформ и систем, которые опробуются на других странах, которые, безусловно, будут обкатываться и на нашей стране с прицелом на 2030 год.

Мы видим, какие результаты политических изменений в Непале из-за фактически агрессивного воздействия социальных сетей на, в первую очередь, молодую часть населения. Мы пристально наблюдали за тем, что происходило в Танзании. И то, что происходит сейчас в медиаландшафте, в том числе и нашей страны, эти трансформации, когда TikTok, его контрольный пакет был продан американской триаде во главе с компанией Oracle. 80,1 % находится в оперативном управлении тех, кто фактически управляет всеми социальными сетями нашей планеты. Но это заставляет нас еще больше подумать о новых информационных стратегиях.

Сегодня в Беларуси зарегистрировано 857 печатных средств массовой информации, 6 информагентств, 84 сетевых издания и 139 телерадиовещательных СМИ. Все они нацелены на конвергентность.