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Владислав Колячонок стал второй звездой матча в АХЛ

24 февраля 2024 11:51
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Владислав Колячонок оформил первый голевой дубль за карьеру в АХЛ. Белорусский форвард забросил две шайбы в ворота «Бейкерсфилда», но это не помогло «Тусону» победить соперника, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Колячонка на своей площадке проиграла со счетом 2:3.

Владислав Колячонок стал второй звездой матча в АХЛ-1

Наш хоккеист сначала отличился в меньшинстве, затем поразил ворота оппонентов в большинстве и был признан второй звездой матча. Всего он трижды бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности «0».

Владислав Колячонок стал второй звездой матча в АХЛ-4

«Сиракьюз» победил «Ютику» со счетом 2:1. Илья Усов вернулся в строй после месячного отсутствия и сразу же оформил победный голевой пас. Белорусский нападающий один раз бросил по воротам, получил две минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «+1».

# Хоккей # Владислав Колячонок # Илья Усов

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