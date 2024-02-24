Владислав Колячонок стал второй звездой матча в АХЛ

Владислав Колячонок оформил первый голевой дубль за карьеру в АХЛ. Белорусский форвард забросил две шайбы в ворота «Бейкерсфилда», но это не помогло «Тусону» победить соперника, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Колячонка на своей площадке проиграла со счетом 2:3.

Наш хоккеист сначала отличился в меньшинстве, затем поразил ворота оппонентов в большинстве и был признан второй звездой матча. Всего он трижды бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности «0».