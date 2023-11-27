Хоккей. Результаты белорусов в заокеанских лигах

Очередные матчи Американской хоккейной лиги прошли этой ночью. Белорус уже участвовал в семи матчах сезона и отразил 204 броска. Нападающий «Абботсфорда» Данила Климович в заявку на матч включен не был. Отметим, в нынешнем чемпионате АХЛ Никита Толопило сыграл в семи матчах, в которых было одержано четыре победы. Процент отраженных бросков – 90,7 %. За команду соперников сыграл белорусский защитник Илья Соловьев. Он нанес два броска в створ ворот, но закончил матч с показателем полезности -1. Всего у Соловьева в 16 матчах сезона пять результативных баллов.