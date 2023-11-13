Прямой эфир

Хоккей. «Тусон» Владислава Колячонка в гостях обыграл «Коачеллу»

13 ноября 2023 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Тусон», за который выступает белорус Владислав Колячонок, в гостях обыграл «Коачеллу» в регулярном чемпионате АХЛ – 5:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Тусон» Владислава Колячонка в гостях обыграл «Коачеллу»-1

Правда, отечественный защитник не отметился результативными баллами. Белорус исполнил три броска и завершил встречу с показателем полезности +2. В 11 матчах со старта сезона на счету Владислава три очка при 6 минутах штрафа и показателе полезности +5.

# Хоккей # Владислав Колячонок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбол. Лидеры женского чемпионата одержали синхронные победы
13 ноября 2023 11:13

Гандбол. Лидеры женского чемпионата одержали синхронные победы

Минское «Динамо» лидирует в таблице чемпионата Беларуси по футболу
13 ноября 2023 11:10

Минское «Динамо» лидирует в таблице чемпионата Беларуси по футболу

Минское «Динамо» уступило в домашнем матче чемпионата КХЛ
13 ноября 2023 11:02

Минское «Динамо» уступило в домашнем матче чемпионата КХЛ