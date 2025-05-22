Президент: науку в целом надо поднимать на более высокий уровень

Александр Лукашенко назначил новых руководителей. Кроме местной вертикали власти, кадровые перестановки произошли в Администрации Президента, Совете Министров, в министерствах, дипломатическом корпусе и Академии наук. Всего 26 управленцев получили новые назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым изысканным назначением стала ротация Натальи Петкевич. Из Администрации Президента она переезжает в правительство. На плечах известной управленческой леди теперь вся социальная сфера страны. От журналистов до хоккеистов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ее рассматривал раньше на должность вице-премьера, но здесь социальный блок у нас, наверное, самый сложный. С вашими подходами и дисциплинированностью и требовательностью я уверен, что мы наконец-то сможем решить не только вопросы производства кинофильмов нормальных. Не понимаем, оказывается, что нам надо кино из всех идеологических составляющих. Поэтому я уверен, что не только кино, культура, но и спорт, и здравоохранение, очень важное образование. До этого портфель вице-премьера был только в женских руках Натальи Кочановой. У ее тезки сложнейшие задачи, хотя сама социальная сфера ближе всего женской натуре. Похоже, концепция развития здравоохранения у Натальи Петкевич уже есть.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Есть определенные объективные условия и тенденции в мире, как старение населения, увеличение продолжительности жизни, соответственно, востребованность медицинскими услугами и, соответственно, те проблемы, которые возникают: нехватка кадров, увеличение финансирования и так далее. Поэтому в части здравоохранения надо будет все скомбинировать: и требования Президента, и объективные условия, и все эти наработки, в том числе по науке и оптимизации, которые есть, чтобы здравоохранение, как всегда в нашей стране, было на очень высоком уровне.