Выпускники вручили Президенту памятный подарок во Дворце Независимости
Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от молодежи. Об этом заявил глава государства. Утро во Дворце Независимости началось с красивой и уже традиционной церемонии награждения выдающихся выпускников и преподавателей высших учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня мы как никогда понимаем, что наша успешная учеба, победа в олимпиадах, спортивные и творческие достижения – это продолжение славных традиций наших прадедов и вклад в будущее сильной и процветающей Беларуси.
Уважаемый наш Александр Григорьевич, позвольте в год 80-летия Великой Победы от имени всех выпускников 2025 года вручить вам памятный подарок, который символизирует единство поколений белорусского народа.
Лукашенко вручил награды выдающимся выпускникам вузов и педагогам.