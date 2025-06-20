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Выпускники вручили Президенту памятный подарок во Дворце Независимости

20 июня 2025 13:53
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Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от молодежи. Об этом заявил глава государства. Утро во Дворце Независимости началось с красивой и уже традиционной церемонии награждения выдающихся выпускников и преподавателей высших учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускники вручили Президенту памятный подарок во Дворце Независимости-2

Сегодня мы как никогда понимаем, что наша успешная учеба, победа в олимпиадах, спортивные и творческие достижения – это продолжение славных традиций наших прадедов и вклад в будущее сильной и процветающей Беларуси.

Выпускники вручили Президенту памятный подарок во Дворце Независимости-4

Уважаемый наш Александр Григорьевич, позвольте в год 80-летия Великой Победы от имени всех выпускников 2025 года вручить вам памятный подарок, который символизирует единство поколений белорусского народа.

Лукашенко вручил награды выдающимся выпускникам вузов и педагогам.

# Выпускной # Подарки Президенту Беларуси # Александр Лукашенко

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