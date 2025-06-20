Выпускники вручили Президенту памятный подарок во Дворце Независимости

Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от молодежи. Об этом заявил глава государства. Утро во Дворце Независимости началось с красивой и уже традиционной церемонии награждения выдающихся выпускников и преподавателей высших учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня мы как никогда понимаем, что наша успешная учеба, победа в олимпиадах, спортивные и творческие достижения – это продолжение славных традиций наших прадедов и вклад в будущее сильной и процветающей Беларуси.