Говорили о молодёжной политике – генеральный директор СТВ ответил на вопросы жителей Новополоцка
Беларусь – страна возможностей. О молодежной политике, ее фундаменте и современных аспектах говорили 20 июня в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа». Трудовому коллективу Архитектурно-производственного бюро представилась возможность задать интересующие вопросы генеральному директору телеканала СТВ.
О влиянии интернета на воспитание детей, патриотическом движении в Беларуси, навязывании Западом собственных идей – открыто обсудили множество тем. В целом тон встрече задали вызовы XXI века. Беларусь является одной из самых технологически развитых стран. Это создает не только новые возможности, но и новые трудности. Сегодня количество гаджетов, находящихся в пользовании, значительно превышает число жителей страны, а Сеть заполняют недостоверные сведения. В этом свете Александр Осенко призвал слушателей к соблюдению информационной гигиены.
Александр Писарук, директор Архитектурно-производственного бюро:
Учитывая специализацию и профессионализм нашего сегодняшнего гостя, который является профессионалом в медиасфере, конечно, на первом месте был у нас вопрос – молодежь и интернет. Сегодня интернет – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы видим, что молодежь погружена практически полностью в интернет-пространство, где появляется много фейков, много различной недостоверной информации. И на сегодня это является одной из основных проблем. С молодежью надо работать, молодежь надо воспитывать, им подсказывать.
Информация стала мощным оружием. Война смыслов захватывает новые страны и континенты. И вовлечь в это противостояние пытаются и Беларусь. О тех, кто в первую очередь подвергается этому воздействию – о молодых людях и способах защиты от фейков – продолжили разговор с идеологическим активом города. Встреча прошла в Новополоцком горисполкоме.
Наталья Стегашева, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новополоцкого городского исполнительного комитета:
Мы коснулись непосредственно и молодежной политики, и развития Республики Беларусь на современном этапе. Но что очень важны, были вопросы и информационной безопасности. Нам, взрослому поколению, настоящему поколению, нужно сделать абсолютно все для того, чтобы за этот период вырастить настоящих патриотов Беларуси, людей, искренне любящих свою Родину и, конечно, работающих на ее благо.
Новополоцк – один из самых молодых городов Беларуси, а потому тема молодежной политики весьма актуальна. Это одно из приоритетных направлений развития государства. По данным статистики, каждый пятый гражданин республики – представитель молодого поколения. Государство оказывает им поддержку на каждом этапе становления: от школьной парты до первого рабочего места, взращивая специалистов высокого уровня, которым предстоит строить будущее Беларуси.