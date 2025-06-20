Говорили о молодёжной политике – генеральный директор СТВ ответил на вопросы жителей Новополоцка

О влиянии интернета на воспитание детей, патриотическом движении в Беларуси, навязывании Западом собственных идей – открыто обсудили множество тем. В целом тон встрече задали вызовы XXI века. Беларусь является одной из самых технологически развитых стран. Это создает не только новые возможности, но и новые трудности. Сегодня количество гаджетов, находящихся в пользовании, значительно превышает число жителей страны, а Сеть заполняют недостоверные сведения. В этом свете Александр Осенко призвал слушателей к соблюдению информационной гигиены.

Александр Писарук, директор Архитектурно-производственного бюро:

Учитывая специализацию и профессионализм нашего сегодняшнего гостя, который является профессионалом в медиасфере, конечно, на первом месте был у нас вопрос – молодежь и интернет. Сегодня интернет – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы видим, что молодежь погружена практически полностью в интернет-пространство, где появляется много фейков, много различной недостоверной информации. И на сегодня это является одной из основных проблем. С молодежью надо работать, молодежь надо воспитывать, им подсказывать.

Информация стала мощным оружием. Война смыслов захватывает новые страны и континенты. И вовлечь в это противостояние пытаются и Беларусь. О тех, кто в первую очередь подвергается этому воздействию – о молодых людях и способах защиты от фейков – продолжили разговор с идеологическим активом города. Встреча прошла в Новополоцком горисполкоме.