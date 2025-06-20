Лукашенко призвал сократить сроки обучения в вузах: надо учиться столько, сколько надо!

Отдельные слова благодарности Александра Лукашенко преподавателям. Не только за знания, которые передают наставники, но за воспитание целого поколения, которому можно доверить нашу Беларусь. Ведь страна богата, когда есть мозговитые, трудолюбивые люди. Вместе с тем глава государства рассказал о планах донастройки в системе образования. В первую очередь, речь о сокращении сроков обучения в вузах – прежде всего, посредством уменьшения часов непрофильных для тех или иных специальностей дисциплин. Поручение выполнили, но заменили сокращение системой бакалавриата.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Видим вопросы преподавательскому составу, видим вопросы к руководству вузов. Я имею в виду, когда я поставил задачу сокращения сроков обучения в вузах, вот сократили сроки, ну а наши умные руководители вузов заменили это сокращение бакалавриатом. И очень интересно обозначили: бакалавриат нужен для тех (я тоже когда-то обращался к этому вопрос и категорически запретил бегать по болонскому какому-то процессу), кто наукой занимается, надо бакалавриат. Тем, кто будет заниматься преподавательской деятельностью, надо бакалавриат – без этого нельзя. Ну и тем, кто будет заниматься производством инновационной продукции – это уже все остальное, что осталось.

И увеличили за счет того, что бы вы думали, часы и прочее, и так далее. Вот нам этим путем идти не надо, надо учиться столько, сколько надо. Если положено в вузе 3 года с половиной или 4, значит, четыре должно, но не шесть. Шесть лет учатся чему? Талантливые люди! Туда приходят талантливые, надо талант поддержать и развить. Шесть лет! Больше, чем некоторые дисциплины в медицинских университетах. Это что, нормально? И что мы получили – змагарами стали, в 2020 году впереди колонн шли!