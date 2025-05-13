В Севастопольском парке Минска появился новый арт-объект «Маяк»

Новый арт-объект установлен в честь 80-летия Великой Победы. В церемонии приняли участие руководство администрации Первомайского района и заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун. Здесь же гости заложили капсулу времени с письмом потомкам и будущим поколениям.

В память о великом подвиге в Севастопольском парке Минска состоялось торжественное открытие «Маяка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района: Эта капсула символизирует нашу работу, тот задел, который мы оставляем нашим потомкам. И, конечно же, когда мы такие вещи делаем, в последующем наши внуки, дети, когда открывают, читают, им будет с чем сравнить, они будут творить те же добрые дела, которые творим мы.

Сергей Наумчик, директор УП «Зеленстрой Первомайского района»:

80-летие Великой Победы. Сегодня мы в Севастопольском парке открыли арт-объект. Это маленькая копия маяка, который находится в Севастополе. Я считаю, что это символично, что два города-героя, Минск и Севастополь, имеют нечто похожее. И данный арт-объект будет напоминать нам, что наши предки-герои защищали нашу страну, как на белорусской земле, так и на Черноморском побережье.

Сегодня Севастопольский парк – не просто зеленый оазис, а природное достояние Первомайского района. Здесь создана вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура: футбольное поле, баскетбольная и детская игровая площадки, беседки, скамейки, арт-объекты.