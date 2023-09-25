В Минске прошли соревнования «Першы ровар»

Новости Беларуси. Праздник спорта «Першы ровар». Перед Национальной библиотекой в Минске собрались юные велосипедисты из 50 столичных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они демонстрировали навыки вождения, ловкость и скорость. Самые лучшие получили дипломы, а все участники – сувениры. Для них была также организована развлекательная и концертная программа: квесты, мастер-классы, розыгрыши.

Арсений Осташков, участник велофестиваля «Першы ровар»:

Веломарафон мне нравится, я очень много катался на велосипеде. Это, мне кажется, самый удобный транспорт, особенно когда с друзьями. Мне здесь нравится, очень все хорошо организовано, много всяких квестов можно пройти. Мне здесь понравилось очень.

Дмитрий Лукьянович, участник велофестиваля «Першы ровар»:

В соревнованиях «Першы ровар» я участвую первый раз, потому что мне стало интересно поучаствовать. И просто интересно покататься на велосипеде с друзьями.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:

Спортивный праздник для подрастающего поколения, прививать им любовь к велоспорту, безопасному перемещению на велодвижении. В основном это, велодвижение, сосредоточено в городской среде.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Наблюдаем повышение интереса из года в год именно к детским соревнованиям. Очень много ребят, которые приезжают из других районов, когда узнают, что в том или ином районе проводились.