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В Минске прошли соревнования «Першы ровар»

25 сентября 2023 07:27
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Новости Беларуси. Праздник спорта «Першы ровар». Перед Национальной библиотекой в Минске собрались юные велосипедисты из 50 столичных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошли соревнования «Першы ровар»-1

Они демонстрировали навыки вождения, ловкость и скорость. Самые лучшие получили дипломы, а все участники – сувениры. Для них была также организована развлекательная и концертная программа: квесты, мастер-классы, розыгрыши.

В Минске прошли соревнования «Першы ровар»-4

Арсений Осташков, участник велофестиваля «Першы ровар»:
Веломарафон мне нравится, я очень много катался на велосипеде. Это, мне кажется, самый удобный транспорт, особенно когда с друзьями. Мне здесь нравится, очень все хорошо организовано, много всяких квестов можно пройти. Мне здесь понравилось очень.

В Минске прошли соревнования «Першы ровар»-7

Дмитрий Лукьянович, участник велофестиваля «Першы ровар»:
В соревнованиях «Першы ровар» я участвую первый раз, потому что мне стало интересно поучаствовать. И просто интересно покататься на велосипеде с друзьями.

В Минске прошли соревнования «Першы ровар»-10

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:
Спортивный праздник для подрастающего поколения, прививать им любовь к велоспорту, безопасному перемещению на велодвижении. В основном это, велодвижение, сосредоточено в городской среде.

В Минске прошли соревнования «Першы ровар»-13

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Наблюдаем повышение интереса из года в год именно к детским соревнованиям. Очень много ребят, которые приезжают из других районов, когда узнают, что в том или ином районе проводились.

В Минске прошли соревнования «Першы ровар»-16

Это был заключительный этап перед финальными соревнованиями, которые примет велотрек «Минск-арены».

# Спортивные соревнования # общество # Вадим Передня # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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