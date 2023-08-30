Какая культурная программа ждёт Первомайский район в начале сентября? Поделился Вадим Передня

Екатерина Забенько, СТВ : Вадим Александрович, руководство города старается сделать так, чтобы расширить географию гуляний, чтобы минчанам не приходилось уезжать далеко от дома, тем, у кого нет такой возможности или желания, в центр, полностью насладиться праздником на каких-то локациях рядом с домом, в своем районе. Я уверена, что такая возможность будет абсолютно у всех, но в этом году в Первомайском районе две новые локации. Я знаю, что они будут максимально задействованы в День города. Как будете отмечать?

С момента своего основания Минск 18 раз полностью сгорал и отстраивался заново. Это довольно известный факт. Сегодня столица Беларуси снова демонстрирует всему миру устойчивость к внешним факторам. Сам Минск при этом только расцветает и становится все более современным городом. 9 и 10 сентября он отметит 956 лет. В программе не только развлекательные гуляния, но и серьезный акцент на экономическом развитии. Об этом поговорили в программе « Большой город » на СТВ.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:

Мы определили для себя восемь локаций. Цифра оптимальная, пять из них – это знаковые площадки. Они будут более ярко раскрывать потенциал района, более ярко освещаться и более красочно и масштабно проходить. Если брать по точкам локаций, первая точка, которую мы уже раскручиваем, – это сквер Калиновского. В этом году мы завершили его реконструкцию, мы выставили и закупили сцену на данную площадку.

Вторая площадка у нас будет тематическая, с представлением промышленной продукции. Любой производитель любой формы собственности (от государственного учреждения до частного бизнеса) может поучаствовать в этой площадке. Это Национальная библиотека.

Следующая площадка – это неизменная площадка, парк Челюскинцев. Там дети без ума от того, что они могут проводить это время с аниматорами, с разными зонами активности, с представлением тех или иных видов спорта. Ботанический сад подключается, Детская железная дорога тоже никогда не остается в стороне.

И три места – это ветеранские дворики, потому что мы прекрасно понимаем, что есть та категория людей, которым тяжело передвигаться на дальние расстояния. Мы приходим к ним с праздником. Это на Гинтовта, на Тикоцкого, на Карбышева. Там тоже будут проходить мероприятия. Мы будем говорить людям «спасибо» за их активную жизненную позицию – это благоустройство, улучшение внутридворовой территории. Также мы организовываем для них концерт, увеселительные мероприятия. Также мы не исключаем и общение. На всех площадках где-то буду я присутствовать, где-то будут должностные лица администрации.

Екатерина Забенько:

То есть еще возможность пообщаться с главой администрации будет у тех жителей, которые придут на праздник? Совместить полезное с приятным, как говорится.

Вадим Передня:

Совершенно верно. Все площадки я лично посещаю, общаюсь. И я думаю, что жители не только района оценят эти мероприятия. Праздновать мы начинаем уже со 2 сентября. 1 сентября – это общий праздник для всей страны, для всех наших детишек, для всех родителей. 2 сентября на базе Национальной библиотеки мы проводим большую акцию «Мир для всех». С 17:00 до 22:30 это диджеи, это развлекательные программы. Будет очень интересно. Конечно же, праздник – и не отдать дань тем людям, которые положили свою жизнь, чтобы сегодня Беларусь процветала, чтобы мы мирно жили... Поэтому уже с 4 сентября у нас начинается возложение к памятным местам, минута молчания будет проходить. С 6-го числа мы начинаем впервые в этом году знакомить нашу молодежь с Академией наук. Много достижений...