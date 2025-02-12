В Первомайском районе наградили свыше 50 активистов БРСМ

Каждый из них внес вклад в развитие молодежной политики своего района и столицы в целом. Премий также удостоены юноши и девушки, которые принимали участие в модернизации и реконструкции знаковых объектов. А еще те, кто занимался озеленением и благоустройством дворовых территорий.

Победители олимпиад, волонтеры и активисты. В Первомайском районе вручили молодежные премии БРСМ. Среди награжденных свыше 50 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Илья Шумский, учащийся средней школы № 84 имени П.Т. Пономарева: Я получаю награду за второе место на республиканском этапе олимпиады по обществоведению, правового турнира «Сила закона».

Алексей Пикус, первый секретарь Первомайского районного комитета БРСМ: Конечно, это люди, которые войдут в наш резерв кадров, это люди, на которых мы можем опереться, можем всегда положиться. Люди, кого мы всегда рады видеть на наших мероприятиях, и те, которые сами проявляют собственную инициативу. То есть это самые достойные ребята со всего района.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:

Этот год довольно непростой. Он объявлен Годом благоустройства, масштабные планы запланированы в Минске, в частности в Первомайском районе. Сегодня мы планируем сформировать отряды. Это 1600 человек, которые будут задействованы. В большинстве своем они будут работать на объектах благоустройства.

На Год благоустройства планы серьезные. Молодежь Первомайского района будет принимать участие в преображении пяти локаций. Например, на Слепянской водной системе, улице Фогеля и Городецкой.