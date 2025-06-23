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В Первомайском районе прошёл митинг-реквием «Нам этот мир завещано беречь!»

23 июня 2025 17:42
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Митинг-реквием «Нам этот мир завещано беречь!» прошел в мемориальном комплексе «Боевой путь гвардейцев» в военном городке Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Первомайском районе прошёл митинг-реквием «Нам этот мир завещано беречь!»-2

Чтобы отдать дань памяти и уважения павшим воинам собрались представители власти, духовенства, ветераны и молодежь. В руках у участников митинга портреты героев Великой Отечественной войны. После минуты молчания к мемориалу легли ярко алые розы и гвоздики.

В Первомайском районе прошёл митинг-реквием «Нам этот мир завещано беречь!»-4

Дмитрий Медведев, студент политехнического колледжа:
Мы тут собрались, чтобы отдать дань памяти героям 120-й дивизии, ну и в их лице, всем остальным героям, чей подвиг, доблесть и отвага послужили фундаментом для становления сегодня счастливой Беларуси.

В Первомайском районе прошёл митинг-реквием «Нам этот мир завещано беречь!»-6

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:
Хочется говорить постоянно слова благодарности нашим ветеранам, которые подарили нам жизнь и мирное небо над нашей головой. Это знаковое место для территории Первомайского района, учитывая, что мы сейчас находимся на территории военного городка, так называемого, где сосредоточены силовые структуры, которые сегодня защищают нашу страну и суверенитет нашего государства.

Только в Первомайском районе находятся 18 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, в которых покоятся более 50 тысяч погибших, фамилии которых до сих пор неизвестны.

# Великая Отечественная война # Вадим Передня

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