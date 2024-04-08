В сквере на улице Калиновского заложили аллею в честь 55-летия Первомайского района

В сквере на улице Калиновского заложили новую аллею. Здесь высадили символичное число деревьев – 55 декоративных яблонь в честь 55-летия Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участие в мероприятии приняли зампред Мингорисполкома Олег Корзун, руководство администрации района и те, кто возглавлял его в прошлые годы. Всем было предложено вытянуть номерки, которые указывали на места расположения деревьев. Чтобы увековечить это событие, мастера выковали декоративную яблоню из металла – символ новой аллеи.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:

Именно этот год, конечно, будет символизировать юбилей района. Все зеленые зоны, которые находятся сегодня на территории Первомайского района, будут приводиться в порядок. В каком плане порядок на сегодня – это работа с малыми архитектурными формами, это доставка игрового оборудования, спортивных тренажеров.