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В сквере на улице Калиновского заложили аллею в честь 55-летия Первомайского района

08 апреля 2024 17:40
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В сквере на улице Калиновского заложили новую аллею. Здесь высадили символичное число деревьев – 55 декоративных яблонь в честь 55-летия Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В сквере на улице Калиновского заложили аллею в честь 55-летия Первомайского района-1

Участие в мероприятии приняли зампред Мингорисполкома Олег Корзун, руководство администрации района и те, кто возглавлял его в прошлые годы. Всем было предложено вытянуть номерки, которые указывали на места расположения деревьев. Чтобы увековечить это событие, мастера выковали декоративную яблоню из металла – символ новой аллеи.

В сквере на улице Калиновского заложили аллею в честь 55-летия Первомайского района-4

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:
Именно этот год, конечно, будет символизировать юбилей района. Все зеленые зоны, которые находятся сегодня на территории Первомайского района, будут приводиться в порядок. В каком плане порядок на сегодня – это работа с малыми архитектурными формами, это доставка игрового оборудования, спортивных тренажеров. 

В сквере на улице Калиновского заложили аллею в честь 55-летия Первомайского района-7

Благоустройство сквера ведется уже второй год. Планируется, что он станет еще одной визитной карточкой Первомайского. Стоит отметить, то район самый зеленый в столице. Четверть его территории занимают садово-парковые комплексы и скверы.

# Озеленение # общество # Вадим Передня # Новости Минска и Минской области

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