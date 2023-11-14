7 новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска

Новости Беларуси. Семь новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска. Ставку сделали на здоровое питание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разрабатывали рацион непосредственно технологи комбината школьного питания. Но с учетом пожеланий самих ребят. Сейчас в районах работают мониторинговые группы, которые оценивают как меню, так оснащенность пищеблоков. Все недочеты будут учтены и исправлены в ближайшее время.

Илона Крысенко, заведующая детским садом № 147:

Питание детей организовано в соответствии с разработанными двухнедельными рационами. Этим занимается технолог. В соответствии с нормативами и нормами питания, в соответствии с детской диететикой. То есть это овощи, это молочные и кисломолочные продукты, безусловно, фрукты, в большом количестве рыба, творог.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:

Выносим определенные выводы, которые в последующем ложатся в решения администрации. Если необходима корректировка работы пищеблоков, комплектование кадров, выстраивание логистических цепочек поставки, то, конечно, оно принимается оперативно, в этом году. Если мы видим, что правильные управленческие решения уже были приняты ранее, то мы акцент делаем больше на следующий год по работе.