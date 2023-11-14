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7 новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска

14 ноября 2023 14:27
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Новости Беларуси. Семь новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска. Ставку сделали на здоровое питание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

7 новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска-1

Разрабатывали рацион непосредственно технологи комбината школьного питания. Но с учетом пожеланий самих ребят. Сейчас в районах работают мониторинговые группы, которые оценивают как меню, так оснащенность пищеблоков. Все недочеты будут учтены и исправлены в ближайшее время.

7 новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска-4

Илона Крысенко, заведующая детским садом № 147:
Питание детей организовано в соответствии с разработанными двухнедельными рационами. Этим занимается технолог. В соответствии с нормативами и нормами питания, в соответствии с детской диететикой. То есть это овощи, это молочные и кисломолочные продукты, безусловно, фрукты, в большом количестве рыба, творог.

7 новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска-7

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:
Выносим определенные выводы, которые в последующем ложатся в решения администрации. Если необходима корректировка работы пищеблоков, комплектование кадров, выстраивание логистических цепочек поставки, то, конечно, оно принимается оперативно, в этом году. Если мы видим, что правильные управленческие решения уже были приняты ранее, то мы акцент делаем больше на следующий год по работе.

7 новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска-10

Напомним, что еще в прошлом году в столице запустили эксперимент по усовершенствованию питания, цель которого в том, чтобы у ребят тарелки были максимально чистыми, а питание здоровым и вкусным.

# Школы в Беларуси # общество # Вадим Передня # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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