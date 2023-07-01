«Это будет изюминкой для населения!». Почему важно открывать новые зоны отдыха?

Новости Беларуси. Спортивные площадки, экотропы и колоритные места. В столице ко Дню Независимости открылись новые зоны отдыха. Оценить их приехали председатель Совета Республики Наталья Кочанова совместно с мэром города Владимиром Кухаревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где они находятся и в чем их креативность – в материале Влады Родовской.

Влада Родовская, корреспондент:

Есть очень добрая традиция в столице: ко Дню Независимости открывать новые места отдыха. Все для того, чтобы минчане могли семьями провести время и в красивом месте, и в комфорте

Заводской район в 2023 году праздник решил встретить масштабно: парк имени 50-летия Великого Октября заметно обновился. Тропинки превратились в пешеходные маршруты, появились полосы для движения велосипедов. Особо оценили локацию любители спорта, для них здесь оборудовали памп-трек.

– Со всего Минска ребята ездят. Будет всегда большая явка. Мне очень нравится, что ребят много, хоть и с утра здесь собрались.

– Все очень рады, надеемся, что в будущем будут появляться такие же места. Для нас, как для любителей экстрима, очень важно появление таких мест.

А тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты, дорога в Севастопольский сквер. Здесь открылась экотропа, где с помощью инфотабличек можно познакомиться с интересными фактами о животных, и даже из рук покормить белок. Настоящее единение с природой.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:

Севастопольский парк – уникальное место: он расположен на границе двух районов: Советский и Первомайский. В основном, конечно же, мы отталкивались от того, что, во-первых, это озелененная территория, и люди уже привыкли, что там сложилась своя экокультура.

На тихий семейный отдых можно отправится в Партизанский район. Современные детские площадки, уютные лавочки и живописный вид на Слепянскую водную систему. Для спокойной прогулки здесь самое место.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:

У нас запланировано в сентябре ко Дню города обустроить еще одну тропу. Работы мы уже начали. И я думаю, что это тоже будет в другом микрорайоне изюминкой для населения, для жителей Партизанского района.

Сегодня каждый район подготовил подарок городу. Полезный и здоровый, который на долгие годы вперед будет объединять жителей и дарить им хорошее настроение. «Хорошая проведена работа». В Минске обустроили 9 новых зон отдыха. Читайте здесь.