Какие парки есть в Минске? Вот гайд по самым красивым из них
Цифры, которые вас удивят. 45 зон отдыха обустроили в Минске за 3 года, из них 27 живописных троп. Два раза в год городские власти дарят жителям новую локацию для прогулок. К чему еще стремиться и как еще порадовать минчан? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Если на свете всего 7 чудес, то в Минске их как минимум 9 – по числу районов. Ведь каждый старается украсить свою территорию как-то по-особенному. Мы побывали везде.
Старт нашего однодневного, но увлекательного путешествия был в Заводском районе. Там уже вовсю опробовали парковую зону «Лужок». Игровая площадка, шезлонги для отдыха, зеленые насаждения и скамейки, созданные различными организациями района.
Неподалеку и парк 50-летия Великого Октября. Там уже обновлены дорожки и фонари, установлены ограничители для автотранспорта. Остается дело за малым: установить уличные тренажеры, цветочницы и другие декоративные элементы.
Лиан Джунь, житель Минска:
Мы здесь просто работаем. Почти каждый день во время обеда мы здесь гуляем. Хорошо в центре города иметь такой парк.
Ленинский район тем временем занимается благоустройством сквера Вилковщина. Уже установили скамейки из бревен, появилась липовая аллея. На подарок от руководства района вправе рассчитывать и его четвероногие обитатели. Площадка для выгула домашних животных в планах по благоустройству.
Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:
Пустырь мы медленно, но уверенно превращаем в то место, где в этом достаточно густонаселенном микрорайоне людям будет куда выйти, прогуляться, подышать свежим воздухом, поиграть с детьми. Деревья, которые высажены, – приживаемость хорошая. Думаю, лет через 5-10 здесь будет не только тень, но и хорошая, крупная зеленая крона.
Маршрут построен и следующая наша остановка – Московский район. Зона отдыха на пересечении улиц Льва Сапеги и Янки Брыля. Здесь обновили экотропу, установили детские площадки. Предусмотрены безопасные зоны для розжига костра.
Александр Крень, директор «Зеленстроя» Московского района Минска:
Ежегодно по поручению руководства города производится обустройство новых зон отдыха (по две в каждом районе). В текущем году мы решили благоустроить зону отдыха в саду по улице Льва Сапеги. Данное место востребовано для населения.
Одним из мест притяжения минчан в Октябрьском районе стал парк Курасовщина. Несмотря на наличие водоемов, купание здесь строго запрещено. Но вода так и манит жителей.
Например, в Партизанском районе зона отдыха так и называется – «У водной глади». Она прилегает к Слепянской водной системе на улице Филимонова. Воркаут-зона с тренажерами, детская площадка и ухоженные тропинки – занятия найдутся для каждого.
Сергей Петрукович, житель Минска:
Я ловлю тут ершей, карасей. Сегодня я поймал пять рыбок.
Продолжают наводить красоту и в Первомайском районе. В Севастопольском парке высадили почти две сотни деревьев. Также здесь открылась экотропа. Познакомиться с животными сначала можно заочно – с помощью стендов. А потом и лично.
Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:
Севастопольский парк – уникальное место. Он расположен на границе двух районов (Советского и Первомайского). В основном мы отталкивались от того, что, во-первых, это озелененные территории, люди уже привыкли, что там сложилась своя экокультура.
Радует жителей Фрунзенского района зона отдыха на улице Федорова. Еще осенью здесь высадили деревья. Ну а мы поспешили в предпоследнюю точку нашего путешествия.
Марина Кишкурно, корреспондент:
Мы тоже выбрали свою любимую скамейку. Красивых здесь много, а вот тех, что находятся в теньке, гораздо меньше. Поэтому эта лавочка и стала нашим фаворитом.
Отдохнули и погнали на финишную прямую. В Центральный район. Но перед этим еще успели пообщаться с жителями Советского района.
Светлана Индра, жительница Минска:
Тут построили, все облагородили. Так красиво! Много площадок, много красивых лавочек. Детям очень нравится.
Я катаюсь на велосипеде, учусь кататься на двухколесном.
Марина Кишкурно:
Как Петр I – окно в Европу, так в Центральном районе прорубили окно в природу. Пройти по экотропе решили и мы.
Разминка перед стартом. Внимание: выполнено непрофессионалами.
Марина Кишкурно:
В моем представлении экотропа – это что-то про баланс. Сначала решили его протестить на бревне, а теперь отправляемся в наше мини-путешествие.
Теперь бодрые идем вперед.