Какие парки есть в Минске? Вот гайд по самым красивым из них

Цифры, которые вас удивят. 45 зон отдыха обустроили в Минске за 3 года, из них 27 живописных троп. Два раза в год городские власти дарят жителям новую локацию для прогулок. К чему еще стремиться и как еще порадовать минчан? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Если на свете всего 7 чудес, то в Минске их как минимум 9 – по числу районов. Ведь каждый старается украсить свою территорию как-то по-особенному. Мы побывали везде.

Старт нашего однодневного, но увлекательного путешествия был в Заводском районе. Там уже вовсю опробовали парковую зону «Лужок». Игровая площадка, шезлонги для отдыха, зеленые насаждения и скамейки, созданные различными организациями района.

Неподалеку и парк 50-летия Великого Октября. Там уже обновлены дорожки и фонари, установлены ограничители для автотранспорта. Остается дело за малым: установить уличные тренажеры, цветочницы и другие декоративные элементы.

Лиан Джунь, житель Минска:

Мы здесь просто работаем. Почти каждый день во время обеда мы здесь гуляем. Хорошо в центре города иметь такой парк.

Ленинский район тем временем занимается благоустройством сквера Вилковщина. Уже установили скамейки из бревен, появилась липовая аллея. На подарок от руководства района вправе рассчитывать и его четвероногие обитатели. Площадка для выгула домашних животных в планах по благоустройству.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:

Пустырь мы медленно, но уверенно превращаем в то место, где в этом достаточно густонаселенном микрорайоне людям будет куда выйти, прогуляться, подышать свежим воздухом, поиграть с детьми. Деревья, которые высажены, – приживаемость хорошая. Думаю, лет через 5-10 здесь будет не только тень, но и хорошая, крупная зеленая крона.

Маршрут построен и следующая наша остановка – Московский район. Зона отдыха на пересечении улиц Льва Сапеги и Янки Брыля. Здесь обновили экотропу, установили детские площадки. Предусмотрены безопасные зоны для розжига костра.

Александр Крень, директор «Зеленстроя» Московского района Минска:

Ежегодно по поручению руководства города производится обустройство новых зон отдыха (по две в каждом районе). В текущем году мы решили благоустроить зону отдыха в саду по улице Льва Сапеги. Данное место востребовано для населения.

Одним из мест притяжения минчан в Октябрьском районе стал парк Курасовщина. Несмотря на наличие водоемов, купание здесь строго запрещено. Но вода так и манит жителей.

Например, в Партизанском районе зона отдыха так и называется – «У водной глади». Она прилегает к Слепянской водной системе на улице Филимонова. Воркаут-зона с тренажерами, детская площадка и ухоженные тропинки – занятия найдутся для каждого.

Сергей Петрукович, житель Минска:

Я ловлю тут ершей, карасей. Сегодня я поймал пять рыбок.

Продолжают наводить красоту и в Первомайском районе. В Севастопольском парке высадили почти две сотни деревьев. Также здесь открылась экотропа. Познакомиться с животными сначала можно заочно – с помощью стендов. А потом и лично.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:

Севастопольский парк – уникальное место. Он расположен на границе двух районов (Советского и Первомайского). В основном мы отталкивались от того, что, во-первых, это озелененные территории, люди уже привыкли, что там сложилась своя экокультура. Радует жителей Фрунзенского района зона отдыха на улице Федорова. Еще осенью здесь высадили деревья. Ну а мы поспешили в предпоследнюю точку нашего путешествия.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Мы тоже выбрали свою любимую скамейку. Красивых здесь много, а вот тех, что находятся в теньке, гораздо меньше. Поэтому эта лавочка и стала нашим фаворитом. Отдохнули и погнали на финишную прямую. В Центральный район. Но перед этим еще успели пообщаться с жителями Советского района.

Светлана Индра, жительница Минска:

Тут построили, все облагородили. Так красиво! Много площадок, много красивых лавочек. Детям очень нравится.

Я катаюсь на велосипеде, учусь кататься на двухколесном. Марина Кишкурно:

Как Петр I – окно в Европу, так в Центральном районе прорубили окно в природу. Пройти по экотропе решили и мы.