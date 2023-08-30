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Как пройдёт белорусско-узбекский форум женщин? Рассказала Надежда Лазаревич

30 августа 2023 15:29
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С момента своего основания Минск 18 раз полностью сгорал и отстраивался заново. Это довольно известный факт. Сегодня столица Беларуси снова демонстрирует всему миру устойчивость к внешним факторам. Сам Минск при этом только расцветает и становится все более современным городом. 9 и 10 сентября он отметит 956 лет. В программе не только развлекательные гуляния, но и серьезный акцент на экономическом развитии. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Национальная библиотека традиционно ко Дню города принимает экономический форум. Как всегда, наверное, порадуете выставкой достижений промышленных предприятий Минска. Как все будет проходить? Расскажите подробнее.

Как пройдёт белорусско-узбекский форум женщин? Рассказала Надежда Лазаревич-1

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:
В преддверии праздника 6 сентября на территории около Национальной библиотеки, которая является не только главным достоянием района, но еще и города, и нашей страны. Это самое узнаваемое место во всем мире. Она принимает в этом году узбекско-белорусский форум женщин. Такой подход был определен впервые в нашей стране, и будет проходить масштабно. Масштабно будет проходить не только по количеству участников, но еще и по количеству выставленной продукции, техники с разных уголков не только Минска, но и Беларуси. Будет на что посмотреть. Заявлено более 50 организаций, участников, которые готовы сегодня представить всю свою продукцию.

Екатерина Забенько:
День города не просто праздник, а возможность для новых экономических связей. В Минск приедут зарубежные делегации. Одним из самых знаковых событий станет экономический форум, который направлен на привлечение новых инвесторов для развития инфраструктуры Минска. Какие темы на повестке и кто примет участие, в интервью рассказала Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома.

Как пройдёт белорусско-узбекский форум женщин? Рассказала Надежда Лазаревич-4

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Праздник города будет уже совсем скоро. Мы буквально через следующие выходные ждем наших гостей, подтверждено больше 15 участников из различных регионов. Конечно, одно из основных событий – это проведение экономического форума, чтобы можно было еще раз акцентировать внимание на возможностях нашей столицы по развитию инвестиций. Мы запланировали ряд выступлений наших инвесторов, в том числе мы расскажем о наших возможностях и в промышленных предприятиях, будет организована выставка. Мы ждем наших инвесторов, мы готовы рассказать про возможности развития технопарка, покажем на его примере, как развивается малый и средний бизнес, расскажем еще о новых площадках, которые мы запланировали на 2024-2025 годы, чтобы наши инвесторы могли заходить и развивать совместно потенциал нашей столицы.

Белорусско-узбекский форум будет тоже скоро, уже подтверждены около 100 участников из Узбекистана. В основном это будут активные деловые женщины. Наш форум предполагается разбить по секциям, по основным направлениям. Это секция культуры, секция экономики, науки, здравоохранения. Форум пройдет три дня. Первые два дня – это ознакомление с потенциалом Республики Беларусь и Минска в разрезе секций, потом – подведение итогов, большой форум уже с участием высших должностных лиц. И, конечно же, подписание контрактов и соглашений, работа с нашими партнерами из Узбекистана.

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# Международное сотрудничество # общество # Екатерина Забенько # Вадим Передня # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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