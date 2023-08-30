Как пройдёт белорусско-узбекский форум женщин? Рассказала Надежда Лазаревич

С момента своего основания Минск 18 раз полностью сгорал и отстраивался заново. Это довольно известный факт. Сегодня столица Беларуси снова демонстрирует всему миру устойчивость к внешним факторам. Сам Минск при этом только расцветает и становится все более современным городом. 9 и 10 сентября он отметит 956 лет. В программе не только развлекательные гуляния, но и серьезный акцент на экономическом развитии. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Национальная библиотека традиционно ко Дню города принимает экономический форум. Как всегда, наверное, порадуете выставкой достижений промышленных предприятий Минска. Как все будет проходить? Расскажите подробнее.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:

В преддверии праздника 6 сентября на территории около Национальной библиотеки, которая является не только главным достоянием района, но еще и города, и нашей страны. Это самое узнаваемое место во всем мире. Она принимает в этом году узбекско-белорусский форум женщин. Такой подход был определен впервые в нашей стране, и будет проходить масштабно. Масштабно будет проходить не только по количеству участников, но еще и по количеству выставленной продукции, техники с разных уголков не только Минска, но и Беларуси. Будет на что посмотреть. Заявлено более 50 организаций, участников, которые готовы сегодня представить всю свою продукцию. Екатерина Забенько:

День города не просто праздник, а возможность для новых экономических связей. В Минск приедут зарубежные делегации. Одним из самых знаковых событий станет экономический форум, который направлен на привлечение новых инвесторов для развития инфраструктуры Минска. Какие темы на повестке и кто примет участие, в интервью рассказала Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома.