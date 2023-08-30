Как пройдёт белорусско-узбекский форум женщин? Рассказала Надежда Лазаревич
С момента своего основания Минск 18 раз полностью сгорал и отстраивался заново. Это довольно известный факт. Сегодня столица Беларуси снова демонстрирует всему миру устойчивость к внешним факторам. Сам Минск при этом только расцветает и становится все более современным городом. 9 и 10 сентября он отметит 956 лет. В программе не только развлекательные гуляния, но и серьезный акцент на экономическом развитии. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Национальная библиотека традиционно ко Дню города принимает экономический форум. Как всегда, наверное, порадуете выставкой достижений промышленных предприятий Минска. Как все будет проходить? Расскажите подробнее.
Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:
В преддверии праздника 6 сентября на территории около Национальной библиотеки, которая является не только главным достоянием района, но еще и города, и нашей страны. Это самое узнаваемое место во всем мире. Она принимает в этом году узбекско-белорусский форум женщин. Такой подход был определен впервые в нашей стране, и будет проходить масштабно. Масштабно будет проходить не только по количеству участников, но еще и по количеству выставленной продукции, техники с разных уголков не только Минска, но и Беларуси. Будет на что посмотреть. Заявлено более 50 организаций, участников, которые готовы сегодня представить всю свою продукцию.
Екатерина Забенько:
День города не просто праздник, а возможность для новых экономических связей. В Минск приедут зарубежные делегации. Одним из самых знаковых событий станет экономический форум, который направлен на привлечение новых инвесторов для развития инфраструктуры Минска. Какие темы на повестке и кто примет участие, в интервью рассказала Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Праздник города будет уже совсем скоро. Мы буквально через следующие выходные ждем наших гостей, подтверждено больше 15 участников из различных регионов. Конечно, одно из основных событий – это проведение экономического форума, чтобы можно было еще раз акцентировать внимание на возможностях нашей столицы по развитию инвестиций. Мы запланировали ряд выступлений наших инвесторов, в том числе мы расскажем о наших возможностях и в промышленных предприятиях, будет организована выставка. Мы ждем наших инвесторов, мы готовы рассказать про возможности развития технопарка, покажем на его примере, как развивается малый и средний бизнес, расскажем еще о новых площадках, которые мы запланировали на 2024-2025 годы, чтобы наши инвесторы могли заходить и развивать совместно потенциал нашей столицы.
Белорусско-узбекский форум будет тоже скоро, уже подтверждены около 100 участников из Узбекистана. В основном это будут активные деловые женщины. Наш форум предполагается разбить по секциям, по основным направлениям. Это секция культуры, секция экономики, науки, здравоохранения. Форум пройдет три дня. Первые два дня – это ознакомление с потенциалом Республики Беларусь и Минска в разрезе секций, потом – подведение итогов, большой форум уже с участием высших должностных лиц. И, конечно же, подписание контрактов и соглашений, работа с нашими партнерами из Узбекистана.
Читайте также:
В 90 лет бегает полумарафоны и завоевывает медали. Необычная история минской пенсионерки
«В рамках Дня города пройдет показ творческих модных коллекций». Где это можно будет посмотреть?
Какая культурная программа ждет Первомайский района в начале сентября? Поделился Вадим Передня