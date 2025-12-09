Новости по тегу #Вадим Мороз

Ранее путевки на традиционный уикэнд по результатам голосования болельщиков получили вратарь Зак Фукале, форварды Виталий Пинчук и Сэм Энас.
В трех матчах минувшей семидневки он набрал пять очков при показателе полезности «+2», а его гол в поединке против «Лады» стал победным.
Отметим, что в десятку лучших попали сразу две шайбы минского «Динамо».
Помимо этого, Мороз ещё и лучший снайпер команды прямо сейчас.
Форвард эффектно провёл матч против «Барыса», оформив свой первый хет-трик в карьере в КХЛ. Именно его последняя шайба в той встрече и попала в подборку.
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