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Новости по тегу #Вадим Мороз

Вадим Мороз стал участником Матча звёзд КХЛ
09 декабря 2025 20:00

Вадим Мороз стал участником Матча звёзд КХЛ

Хоккеист минского «Динамо» Вадим Мороз вошёл в число лучших игроков недели в КХЛ
10 марта 2025 20:11

Хоккеист минского «Динамо» Вадим Мороз вошёл в число лучших игроков недели в КХЛ

Шайба Вадима Мороза признана лучшим голом сентября в КХЛ
07 октября 2024 20:10

Шайба Вадима Мороза признана лучшим голом сентября в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз вошёл в топ-10 самых забивающих игроков КХЛ
30 сентября 2024 20:13

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз вошёл в топ-10 самых забивающих игроков КХЛ

Шайба Вадима Мороза вошла в топ-10 голов недели КХЛ
16 сентября 2024 20:16

Шайба Вадима Мороза вошла в топ-10 голов недели КХЛ

Два хоккеиста минского «Динамо» попали в топ-10 голов КХЛ за январь
14 февраля 2024 14:00

Два хоккеиста минского «Динамо» попали в топ-10 голов КХЛ за январь

Гол Вадима Мороза вошёл в топ-5 КХЛ
01 февраля 2024 15:02

Гол Вадима Мороза вошёл в топ-5 КХЛ

Гол Вадима Мороза в матче с московским «Спартаком» признан лучшим на 19-й неделе КХЛ
15 января 2024 18:10

Гол Вадима Мороза в матче с московским «Спартаком» признан лучшим на 19-й неделе КХЛ

Рекордный год: в 2023-м в НХЛ выбрали 5 белорусских игроков
30 июня 2023 11:03

Рекордный год: в 2023-м в НХЛ выбрали 5 белорусских игроков

В рейтинг хоккеистов в преддверии драфта НХЛ вошли шестеро белорусов
31 мая 2023 14:22

В рейтинг хоккеистов в преддверии драфта НХЛ вошли шестеро белорусов

Три новых хоккеиста за два дня. Как изменился состав молодёжной сборной Беларуси на Кубок Будущего?
08 февраля 2023 19:12

Три новых хоккеиста за два дня. Как изменился состав молодёжной сборной Беларуси на Кубок Будущего?

«Наша задача – выходить и играть хороший хоккей». Как молодёжная сборная Беларуси готовится к Кубку Будущего?
08 февраля 2023 19:10

«Наша задача – выходить и играть хороший хоккей». Как молодёжная сборная Беларуси готовится к Кубку Будущего?