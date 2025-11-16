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Двоих мужчин спасли из горящей квартиры в Минске

16 ноября 2025 13:42
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Из горящей квартиры в Минске спасли двоих мужчин. Информация о пожаре на проспекте газеты «Звязда» поступила спасателям днем. Прибывшие подразделения МЧС зафиксировали задымление на седьмом этаже жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе разведки выяснилось, что горело имущество на кухне. Из опасной зоны были эвакуированы двое мужчин. После осмотра медиками их госпитализировали. Пожар ликвидирован. На месте происшествия работало пять единиц техники МЧС. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

# Пожар

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