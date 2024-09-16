Шайба Вадима Мороза вошла в топ-10 голов недели КХЛ

Шайба в исполнении нападающего минского «Динамо» Вадима Мороза вошла в топ-10 голов семидневки и расположилась на 8 месте. Форвард эффектно провел матч против «Барыса», оформив свой первый хет-трик в карьере в КХЛ. Именно его последняя шайба в той встрече и попала в подборку. Он же стал самым молодым автором хет-трика в составе «зубров» в лиге.