Прямой эфир

Шайба Вадима Мороза вошла в топ-10 голов недели КХЛ

16 сентября 2024 20:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не остались незамеченными старания белорусских хоккеистов на минувшей неделе в регулярном чемпионате КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Шайба Вадима Мороза вошла в топ-10 голов недели КХЛ-1

Шайба в исполнении нападающего минского «Динамо» Вадима Мороза вошла в топ-10 голов семидневки и расположилась на 8 месте. Форвард эффектно провел матч против «Барыса», оформив свой первый хет-трик в карьере в КХЛ. Именно его последняя шайба в той встрече и попала в подборку. Он же стал самым молодым автором хет-трика в составе «зубров» в лиге.

# Вадим Мороз # Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. «Юность» обыграла «Неман» в матче экстралиги
16 сентября 2024 20:16

Хоккей. «Юность» обыграла «Неман» в матче экстралиги

В Могилёве чествовали участников Олимпийских и Паралимпийских игр
16 сентября 2024 20:15

В Могилёве чествовали участников Олимпийских и Паралимпийских игр

Футболисты «Минска» одержали третью победу кряду в ЧБ
16 сентября 2024 17:52

Футболисты «Минска» одержали третью победу кряду в ЧБ