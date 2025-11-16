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Мема призвал Зеленского снять запрет на проведение переговоров с РФ

16 ноября 2025 15:44
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Мема призвал Зеленского снять запрет на проведение переговоров с РФ-0

Представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мемма обратился к лидеру Украины Владимиру Зеленскому с призывом отменить запрет на проведение переговоров с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Москва не раз выражала свою готовность к ведению диалога и поиску мирного решения. Запрет был установлен указом Зеленского в октябре 2022 года.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Москва нацелена на долговременное урегулирование конфликта, предполагающее ликвидацию угроз для безопасности и защиту прав русскоязычных граждан Украины.

Фото: pixabay

# Международная политика

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