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Гол Вадима Мороза вошёл в топ-5 КХЛ

01 февраля 2024 15:02
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Континентальная хоккейная лига представила подборку лучших голов января. Шайба в исполнении Вадима Мороза заняла пятое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гол Вадима Мороза вошёл в топ-5 КХЛ-1

Это взятие ворот случилось в победном противостоянии со «Спартаком». Наш молодой форвард красиво отцепил защитника, устоял на ногах и доиграл эпизод. «Динамо» тогда взяло верх – 3:1. В сезоне у Мороза 10 голов и 11 результативных передач.

# Хоккей # Вадим Мороз

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