Гол Вадима Мороза вошёл в топ-5 КХЛ

Это взятие ворот случилось в победном противостоянии со «Спартаком». Наш молодой форвард красиво отцепил защитника, устоял на ногах и доиграл эпизод. «Динамо» тогда взяло верх – 3:1. В сезоне у Мороза 10 голов и 11 результативных передач.