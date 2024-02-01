Гол Вадима Мороза вошёл в топ-5 КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила подборку лучших голов января. Шайба в исполнении Вадима Мороза заняла пятое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Континентальная хоккейная лига представила подборку лучших голов января. Шайба в исполнении Вадима Мороза заняла пятое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это взятие ворот случилось в победном противостоянии со «Спартаком». Наш молодой форвард красиво отцепил защитника, устоял на ногах и доиграл эпизод. «Динамо» тогда взяло верх – 3:1. В сезоне у Мороза 10 голов и 11 результативных передач.