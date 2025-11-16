Как обеспечить достойный уровень жизни людей на селе? Интервью с директором ОАО «Журавлиное»

Как обеспечить достойный уровень жизни людей в сельской местности? И почему качество белорусской продукции ценится далеко за пределами? Обсудили в программе «Сенат на СТВ. Гость – член Совета Республики, директор Открытого акционерного общества «Журавлиное» Александр Пищ. Виолетта Шаблинская, ведущая:

Сельское хозяйство – один из драйверов экономики Беларуси. Расскажите на примере вашего хозяйства, как обеспечивается продовольственная безопасность страны. Как на предприятии обеспечивают продовольственную безопасность Беларуси?

Александр Пищ, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

В хозяйстве у нас в районе 17 тысяч крупного рогатого скота и в районе 40 тысяч свиней. 6 500 голов коров. Сегодня ежедневно мы производим 175 тонн молока, а реализуем 165 тонн молока ежедневно на молокоперерабатывающие предприятия. За день мы доим на одну корову 27,5 литра молока. Что касается по реализации молока по сортности, мы реализуем 100 % сорта экстра. Виолетта Шаблинская:

В стране объявлена пятилетка качества. Как вы обеспечиваете качество продукции и, на ваш взгляд, почему белорусская сельхозпродукция так ценится далеко за пределами? Почему белорусская продукция ценится далеко за пределами страны?

Александр Пищ:

Это бренд Республики Беларусь. На самом деле, даже в нашей соседней родной Российской Федерации слышу, что продукция Республики Беларусь расхватывается на ура. Потому что на самом деле сегодня мы сохранили те рецепты, те ГОСТы, которые были со времен Советского Союза, – вкус натурального продукта. Виолетта Шаблинская:

А как в вашем хозяйстве обеспечивается достойный уровень жизни? Что для этого делается? И готова ли молодежь жить и работать с «Журавлином»? Готова ли белорусская молодежь жить и работать на селе?

Александр Пищ:

Сегодня на предприятии трудятся 900 человек. У нас многоотраслевое хозяйство. У нас сегодня отрасль животноводства, отрасль растениеводства и отрасль социальная. Социальная отрасль представлена двумя кафе, пятью магазинами и малым цехом переработки своих полуфабрикатов. В районе 5 тонн мяса мы перерабатываем ежемесячно. Люди сегодня задерживаются. Условия созданы все. Мы сегодня были на территории агрогородка Клепачи. У нас таких агрогородков четыре. В агрогородке Клепачи сегодня для людей создано все. Сегодня есть дом культуры, отделение банка, отделение «Белпочты», есть кафе, музыкальная школа, школа, бассейн около школы, детский сад. Все условия есть. Очень много привилегий социальных. Каждый сотрудник застрахован. Медстраховка – это в районе около 7 000 на каждого сотрудника. При приезде молодого специалиста на работу, если семейная пара, сразу удается по желанию или дом приусадебного типа, или квартира. Если человек не женат, то общежитие или комната в общежитии.

Александр Пищ:

Плюс у нас хозяйство сопряжено с территорией города. Соответственно, мы идем на такие условия, что если кто-то хочет из работников жить в городе, мы предоставляем такие условия тоже. Покупаем на вторичном рынке жилье и предоставляем самим работникам. Плюс условия труда. На сегодня мы уже перешли на тот уровень, что в негорячую пору мы работаем с выходными – воскресенье у нас постоянно выходной. Шестидневный рабочий день. С 7 утра до 6 часов вечера мы сегодня работаем. Виолетта Шаблинская:

Президент неоднократно подчеркивал, что год был очень сложный для сельчан, но справились и собрали хороший урожай. За счет чего удалось достичь высоких результатов и как зарекомендовала себя отечественная техника? О сложных условиях уборочной и хорошем урожае-2025

Александр Пищ:

Не раз мы слышали из уст Президента, что этот год был очень сложный, но буквально вчера при вручении государственных наград Президент сказал, что все-таки белорусы и сельчане умеют делать свое дело. И при таких погодных условиях, как в этом году были, мы сделали и получили на самом деле небывалый урожай. У нас тоже в хозяйстве сегодня небывалый урожай – более 35 тысяч зерновых с кукурузой. Конечно, сегодня с каждым годом увеличиваются технологические процессы в каждом хозяйстве, становятся более механизированные процессы. Техника МТЗ в этом году показала, что на самом деле мы имеем то, что хотели бы иметь, особенно что касается зерноуборочных комбайнов. В таких тяжелых условиях мы убрали все зерно вовремя и в сроки. Виолетта Шаблинская:

Как прошла посевная? Каким вы видите урожай в будущем году? Как прошла посевная кампания?

Александр Пищ:

Осенняя посевная озимых зерновых культур прошла в слаженные сроки, потому что в этом году были прекрасные погодные условия, посевная проходила в оптимальные агрономические сроки. По всходам уже сегодня видно, что закладка урожая будущего года тоже на высоком уровне. Виолетта Шаблинская:

Сегодня аграрий отмечает свой профессиональный праздник. Что вы пожелаете коллегам? Поздравление с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности