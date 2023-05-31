В рейтинг хоккеистов в преддверии драфта НХЛ вошли шестеро белорусов

Опубликован рейтинг хоккеистов в преддверии драфта НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В общий список попали шестеро белорусов: это Даниил Карпович, Константин Волочко, Вадим Мороз, Андрей Лошко, Егор Сидоров и Иван Аношко.

Они получили восьмой уровень, обозначающий возможность попасть в главную лигу планеты при улучшении своих навыков. Всего в предварительный список включены 142 фамилии, а окончательный состав претендентов будет опубликован перед процедурой драфта.