Хоккеист минского «Динамо» Вадим Мороз вошёл в число лучших игроков недели в КХЛ

Среди нападающих лучшим стал форвард минского «Динамо» – Вадим Мороз. В трех матчах минувшей семидневки он набрал пять очков при показателе полезности «+2», а его гол в поединке против «Лады» стал победным. Также на счету «динамовца» два силовых приема, четыре блокированных броска и один перехват. Игрок «минчан» впервые в карьере признан «Лучшим нападающим лиги». Следующий поединок хоккеисты столичного клуба проведут 11 марта в Санкт-Петербурге против местного СКА, начало – в 19 часов 30 минут. К этому матчу «зубры» подходят с серией из девяти побед.