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Хоккеист минского «Динамо» Вадим Мороз вошёл в число лучших игроков недели в КХЛ

10 марта 2025 20:11
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Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 26-й недели регулярного чемпионата в четырех амплуа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеист минского «Динамо» Вадим Мороз вошёл в число лучших игроков недели в КХЛ-1

Среди нападающих лучшим стал форвард минского «Динамо» – Вадим Мороз. В трех матчах минувшей семидневки он набрал пять очков при показателе полезности «+2», а его гол в поединке против «Лады» стал победным. Также на счету «динамовца» два силовых приема, четыре блокированных броска и один перехват. Игрок «минчан» впервые в карьере признан «Лучшим нападающим лиги». Следующий поединок хоккеисты столичного клуба проведут 11 марта в Санкт-Петербурге против местного СКА, начало – в 19 часов 30 минут. К этому матчу «зубры» подходят с серией из девяти побед.

# Хоккей Беларуси # Вадим Мороз

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