Решить технические задачи и разработать собственный информационный продукт. Неделя бизнеса и инноваций завершилась в Бресте. Бизнес-конференции, круглые столы и семинары объединили студентов и школьников всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из секций бизнес-недели – хакатон. Участники выполняли серию технических заданий и разрабатывали практические информационные продукты: мобильные приложения и сайты. Основная задача – придумать IT-продукты, пригодные для реального использования в бизнес-секторе. Молодые разработчики предлагали нестандартные и востребованные решения.

Юлия Кузьмич, учащаяся Средней школы № 3 Белоозерска: Это все-таки очень интересно – проверить себя, свои знания. Хочется с этим связать жизнь и посмотреть себя в этой профессии, в этой стезе. Нам нужно разработать веб-сайт для оформления резюме автоматического. Задание вроде бы не сильно сложное, интересное.

Алексей Шевердин, директор Брестского научно-технологического парка:

Задача данных мероприятий – это, конечно, популяризация деятельности технопарка. Это активизация и предприятий, и организаций, и молодежи, чтобы их максимально вовлечь в инновационную деятельность, как в текущую, так и в будущем, чтобы молодое поколение себя проявляло.

И через такие мероприятия мы находим, как правило, команды, конкретных ребят со своими идеями. И эти идеи иногда могут действительно иметь хорошее практическое применение. Поэтому ребят-самородков мы находим, как правило, через такие мероприятия и приглашаем и на практику в технопарк к нашим резидентам, и в будущем на работу.

Брестский технопарк является крупнейшим инкубатором малого предпринимательства в стране. Особый акцент здесь делают на работу с молодежью. Для мотивации активных и инициативных создан центр коллективного пользования с современным высокотехнологичным оборудованием.