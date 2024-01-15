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Гол Вадима Мороза в матче с московским «Спартаком» признан лучшим на 19-й неделе КХЛ

15 января 2024 18:10
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Гол нападающего минского «Динамо» Вадима Мороза на 42-й минуте матча с московским «Спартаком» признан лучшим на 19-й неделе чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гол Вадима Мороза в матче с московским «Спартаком» признан лучшим на 19-й неделе КХЛ-1

20-летний белорус замкнул пас Романа Горбунова на пустой угол и сделал счет 3:0. Еще одним ассистентом выступил защитник Павел Денисов. Напомним, викторию в том поединке праздновали подопечные Дмитрия Квартальнова – 3:1.

# Хоккей # Вадим Мороз

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