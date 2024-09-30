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Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз вошёл в топ-10 самых забивающих игроков КХЛ

30 сентября 2024 20:13
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз вошел в топ-10 самых забивающих игроков Континентальной хоккейной лиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз вошёл в топ-10 самых забивающих игроков КХЛ-1

В текущем сезоне в составе «зубров» форвард провел восемь матчей, в которых пять раз поражал ворота соперников. Чего только стоит его хет-трик в поединке против «Барыса». Такая результативность позволила Вадиму замкнуть десятку лидеров лиги по голам. Помимо этого, Мороз еще и лучший снайпер команды прямо сейчас. Следующий поединок «Динамо» проведет 1 октября против «Адмирала» из Владивостока. 

# Хоккей # Вадим Мороз

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