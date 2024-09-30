Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз вошёл в топ-10 самых забивающих игроков КХЛ

В текущем сезоне в составе «зубров» форвард провел восемь матчей, в которых пять раз поражал ворота соперников. Чего только стоит его хет-трик в поединке против «Барыса». Такая результативность позволила Вадиму замкнуть десятку лидеров лиги по голам. Помимо этого, Мороз еще и лучший снайпер команды прямо сейчас. Следующий поединок «Динамо» проведет 1 октября против «Адмирала» из Владивостока.