Ушаков: санкции уйдут на второй план, если будет саммит РФ и США

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что если Москва и Вашингтон придут к соглашению о проведении встречи между руководителями РФ и США, то санкции и другие политические или технические трудности уже не будут являться серьезным препятствием. Об этом пишет ТАСС.

«Мне кажется, что если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план», – сказал он.

Фото: kremlin.ru