Прямой эфир

Ушаков: санкции уйдут на второй план, если будет саммит РФ и США

16 ноября 2025 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ушаков: санкции уйдут на второй план, если будет саммит РФ и США-0

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что если Москва и Вашингтон придут к соглашению о проведении встречи между руководителями РФ и США, то санкции и другие политические или технические трудности уже не будут являться серьезным препятствием. Об этом пишет ТАСС.

«Мне кажется, что если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план», – сказал он.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине призвали заменить кошачье «мяу» на «няв»
16 ноября 2025 14:36

В Украине призвали заменить кошачье «мяу» на «няв»

Латвия опять продлила запрет на ночные полеты у границы с РФ и РБ
16 ноября 2025 14:18

Латвия опять продлила запрет на ночные полеты у границы с РФ и РБ

«Контакты идут». Ушаков высказался о встрече Путина и Трампа
16 ноября 2025 13:40

«Контакты идут». Ушаков высказался о встрече Путина и Трампа