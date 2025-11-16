Во Львове журналиста Илью Лемко возмутила рекламная кампания кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота – мяу!», заявив, что украинские коты должны «нявкать», а не «мяукать». Об этом пишет ТАСС.

Он подверг критике авторов рекламы за низкий уровень креативности. Депутат Максим Бужанский с иронией отметил, что спор может привести к созданию «комиссаров по кошачьему языку» и другим бюрократическим инициативам.

Контекстом сложившейся ситуации остается политика дерусификации в Украине: с 2014 года власти активно занимаются переименованием улиц, демонтажем памятников, а с 2022 года полностью запрещают русскоязычные книги, фильмы, музыку и обучение на русском языке, объясняя это борьбой с «имперским наследием».