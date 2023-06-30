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Рекордный год: в 2023-м в НХЛ выбрали 5 белорусских игроков

30 июня 2023 11:03
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В Нэшвилле завершился драфт НХЛ. И 2023 год стал рекордным по числу белорусских игроков, выбранных в сильнейшую лигу планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рекордный год: в 2023-м в НХЛ выбрали 5 белорусских игроков-1

Егор Сидоров отправляется в «Анахайм». Воспитанник динамовской школы минувший сезон провел в WHL. Вадим Мороз выбран в третьем раунде клубом «Аризона». Хоккеист в нынешнем сезоне успел поиграть в трех лигах: МХЛ, дебютировал в КХЛ, а также помог «Металлургу» добиться второго чемпионства к ряду в экстралиге.

Рекордный год: в 2023-м в НХЛ выбрали 5 белорусских игроков-4

В четвертом раунде клубом «Сиэтл» выбран нападающий Андрей Лошко. Даниил Карпович выбран в шестом раунде и отправляется в клуб «Нью-Джерси». В седьмом раунде форвард Степан Звягин заинтересовал «Флориду».

# Хоккей # Вадим Мороз # Степан Звягин # Андрей Лошко # Даниил Карпович # Егор Сидоров # Фотофакт

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