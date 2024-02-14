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Два хоккеиста минского «Динамо» попали в топ-10 голов КХЛ за январь

14 февраля 2024 14:00
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Континентальная хоккейная лига представила топ-10 голов молодых игроков, возраст которых не превышает 23-х лет, за январь 2024 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два хоккеиста минского «Динамо» попали в топ-10 голов КХЛ за январь-1

В данном рейтинге оказались сразу два исполнителя минского «Динамо». Второе место в подборке досталось Вадиму Морозу. Его шайба в ворота «Спартака» помогла «зубрам» праздновать победу – 3:1. На седьмом месте расположился Даниил Сотишвили. Он отметился красивым голом в ворота «Куньлуня». Тогда «зубры» также одержали уверенную викторию со счетом 5:1.

# Хоккей # Даниил Сотишвили # Вадим Мороз

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