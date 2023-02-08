Три новых хоккеиста за два дня. Как изменился состав молодёжной сборной Беларуси на Кубок Будущего?

Минск готовится принять международный турнир по хоккею – Кубок Будущего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Конкуренцию нашим парням составят сверстники из Казахстана, а также две российские дружины, укомплектованные игроками 17 и 18 лет.

Основу составили хоккеисты из «Динамо-Шинника», а также из клубов экстралиги. Кроме того, были вызваны и белорусы, играющие в российских клубах МХЛ.

Стоит отметить, что состав молодежки менялся. Так, в последний день кэмпа к дружине присоединились нападающие Вадим Мороз и Мирослав Михалев. А днем ранее и Даниил Сотишвили. Игроки уже проявили себя в КХЛ и МХЛ, и этот опыт, несомненно, пригодится в противостояниях с сильными соперниками.