Молодёжная сборная Беларуси по хоккею усилилась двумя нападающими

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею, которая готовится к домашнему для себя Кубку Будущего, получила очередное усиление, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В команду вызваны нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз и форвард «Динамо-Шинника» Мирослав Михалев.

Мороз в стане «зубров» провел 37 матчей и набрал 14 очков. И это на взрослом уровне. А Михалев в 46 играх в МХЛ отметился 43 результативными действиями. Сам же Кубок Будущего стартует уже завтра, 9 февраля. Первым соперником нашей сборной U-20 станут сверстники из Казахстана.