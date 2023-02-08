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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею усилилась двумя нападающими

08 февраля 2023 14:31
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею, которая готовится к домашнему для себя Кубку Будущего, получила очередное усиление, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В команду вызваны нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз и форвард «Динамо-Шинника» Мирослав Михалев.

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею усилилась двумя нападающими-1

Мороз в стане «зубров» провел 37 матчей и набрал 14 очков. И это на взрослом уровне. А Михалев в 46 играх в МХЛ отметился 43 результативными действиями. Сам же Кубок Будущего стартует уже завтра, 9 февраля. Первым соперником нашей сборной U-20 станут сверстники из Казахстана.

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# Хоккей Беларуси # Вадим Мороз # Мирослав Михалев # Фотофакт

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