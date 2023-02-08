«Наша задача – выходить и играть хороший хоккей». Как молодёжная сборная Беларуси готовится к Кубку Будущего?

Уже в четверг, 9 февраля, молодежная сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, стартует на Кубке Будущего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Конкуренцию нашим парням составят сверстники из Казахстана, а также две российские дружины, укомплектованные игроками 17 и 18 лет.

В преддверии турнира завершился кэмп сборной, который позволил хоккеистам сыграться в обновленном составе. А тренерскому штабу изучить потенциал каждого спортсмена, а также выявить его сильные и слабые стороны. Конечно, дружина сейчас не избалована игровой практикой на международной арене, поэтому важность предстоящих соревнований очевидна.

Сергей Стась, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):

Сыграть со сборными России – это, я не знаю, наверное, как сыграть со сборными Финляндии, Швеции. Это опыт, раньше у нас не представлялась возможность, сейчас у нас получается. Поэтому поконкурировать, посмотреть слабые стороны, в чем мы лучше, в чем мы хуже, к чему-то стремиться. Все учатся каждый день, поэтому, кто хочет прогрессировать, это необходимые игры. Будет интересный хоккей.

В состав молодежки вошли сильнейшие хоккеисты в возрасте до 20 лет. Важно отметить, что сборная усилилась игроками, которые уже имеют опыт игры в КХЛ и МХЛ. В последний день кэмпа к дружине присоединились нападающие Вадим Мороз и Мирослав Михалев.

Мирослав Михалев, хоккеист молодежной сборной Беларуси (U-20):

Я сегодня утром проснулся, почистил зубы, и мне позвонили, сказали, что я еду. Я с удовольствием сыграю за сборную. Никогда не знаешь, где окажешься в следующую секунду. Но это круто, на самом деле, у меня есть локация. Я видел составы, хорошие ребята уже там в U-18, смотрел, они уже играли в КХЛ. Не будет легко. Поэтому наша задача – выходить и играть хороший хоккей.