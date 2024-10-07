Шайба Вадима Мороза признана лучшим голом сентября в КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила десятку самых эффектных голов сентября среди игроков не старше 23 лет. На первом месте в топе шедевр от Вадима Мороза в выездной встрече с «Барысом». Форвард после сольного прохода из своей зоны оформил пятую шайбу «зубров» в том матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, что в десятку лучших попали сразу две шайбы минского «Динамо». На 10-й строчке оказалось взятие ворот в исполнении Виталия Пинчука с передачи Сэма Энаса. Они соорудили гол на 7-й минуте гостевого матча с «Витязем». И помогли тем самым своей команде одержать победу со счетом 5:1. А свой следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 8 октября в Череповце – принимать «зубров» будет местная «Северсталь».