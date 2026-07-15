Куба вновь переживает масштабный общенациональный блэкаут. Все 10 миллионов жителей острова опять остались без электричества. Уже третий раз за менее чем две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это происходит на фоне более чем трехмесячного прекращения поставок нефти из-за блокады США. Кубинская энергосистема вынуждена работать на солнечной энергии, природном газе и тепловых электростанциях. И без того тяжелая ситуация осложняется изношенным оборудованием. Власти призывают население к экономии электроэнергии, но ситуация остается тяжелой. Больницы и другие жизненно важные объекты переведены на резервные генераторы.

Это отключение затронуло практически все секторы страны – рабочие места, транспорт, все. И конечно, все это сильно раздражает. Ситуация, в которой мы оказались, критическая, потому что никто не хотел бы остаться без воды, без света, без возможности смотреть телевизор, всего, чем пользуются обычные люди. И это действительно выматывает.

Блэкауты на Кубе происходят регулярно и ситуация ухудшается с каждым годом. Международные организации готовы оказать помощь. Однако доставить оборудование на остров им мешает введенная блокада США.