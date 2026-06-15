В Слуцкой центральной районной больнице начал работу кабинет МРТ

Открытие современных поликлиник, модернизация объектов и внедрение высоких технологий – в Минской области ведут масштабную программу развития медицины. Так, в Слуцкой больнице после реконструкции начал работу кабинет магнитно-резонансной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На обновление оборудования и ремонтно-строительные работы затрачено порядка 4 миллионов 300 тысяч рублей. В здании провели реконструкцию, отремонтировали переходы между корпусами – для удобства пациентов и сотрудников. Кабинет МРТ оснащен современным томографом мощностью 1,5 Тесла с функцией искусственного интеллекта.

Татьяна Прокопович, врач лучевой диагностики, заведующая кабинетом магнитно-резонансной томографии Слуцкой ЦРБ:

Наличие данного аппарата позволит нам расширить спектр исследований, проводить своевременную, точную и безопасную диагностику патологий различных органов и систем, что значительно повысит доступность и качество медицинской помощи жителям города Слуцка и Слуцкого района.

Для медперсонала и пациентов созданы комфортные условия. Обустроена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.