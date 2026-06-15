Прямой эфир

В Слуцкой центральной районной больнице начал работу кабинет МРТ

15 июня 2026 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Открытие современных поликлиник, модернизация объектов и внедрение высоких технологий – в Минской области ведут масштабную программу развития медицины. Так, в Слуцкой больнице после реконструкции начал работу кабинет магнитно-резонансной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцкой центральной районной больнице начал работу кабинет МРТ-2

На обновление оборудования и ремонтно-строительные работы затрачено порядка 4 миллионов 300 тысяч рублей. В здании провели реконструкцию, отремонтировали переходы между корпусами – для удобства пациентов и сотрудников. Кабинет МРТ оснащен современным томографом мощностью 1,5 Тесла с функцией искусственного интеллекта. 

В Слуцкой центральной районной больнице начал работу кабинет МРТ-4

Татьяна Прокопович, врач лучевой диагностики, заведующая кабинетом магнитно-резонансной томографии Слуцкой ЦРБ:
Наличие данного аппарата позволит нам расширить спектр исследований, проводить своевременную, точную и безопасную диагностику патологий различных органов и систем, что значительно повысит доступность и качество медицинской помощи жителям города Слуцка и Слуцкого района.

Для медперсонала и пациентов созданы комфортные условия. Обустроена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.

В минской поликлинике начали делать МРТ по ночам. Читайте здесь. 

# Учреждения здравоохранения # Здравоохранение Беларуси # Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
90 км/час. На трассе Р-53 в Смолевичском районе вводятся ограничения скорости
15 июня 2026 14:57

90 км/час. На трассе Р-53 в Смолевичском районе вводятся ограничения скорости

Кость мамонта и зуб носорога – показываем уникальные экспонаты в Минском областном краеведческом музее в Молодечно
15 июня 2026 14:27

Кость мамонта и зуб носорога – показываем уникальные экспонаты в Минском областном краеведческом музее в Молодечно

Где в Минске найти уютные зоны для пикника? Рассказываем о топовых локациях
15 июня 2026 14:00

Где в Минске найти уютные зоны для пикника? Рассказываем о топовых локациях