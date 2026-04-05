Большинство травм в мире мы можем вылечить – Герасименко о развитии медицины в Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

С развитием технологий и инноваций в центре процент инвалидности упал? Если да, то на сколько?

Михаил Герасименко, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Безусловно. В результате разработанных нами технологий в рамках проекта «Спинальные системы»… Александр Осенко:

Это за то, что вы получили премию Союзного государства?

Михаил Герасименко:

Да, абсолютно верно. Процент инвалидности у прооперированных детей снизился на 40 %. А уже прооперировано в рамках предложенных нами технологий, металлоконструкций, порядка 450 детей у нас и в России. У нас 65 детей. И это большой шанс для ребенка выйти из штопора инвалидности и приобрести возможность жить нормально, как все остальные дети. Если подойти к вопросу программы Союзного государства, это очень знаковый и для нашего государства, и для нашего здравоохранения проект, поскольку этот проект выполнялся не в рамках одного учреждения Беларуси, а в рамках двух ведущих учреждений по детской травматологии и ортопедии Республики Беларусь и Российской Федерации. С нашей стороны это был РНПЦ травматологии, а со стороны России – Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Санкт-Петербурге. Это не была сиюминутная работа, что мы посидели, что-то придумали и тут же реализовали. Это была очень трудоемкая, длительная работа, которая велась с 2017 по 2020 год. В чем она заключалась? В совместных операциях, в обмене мнениями, в написании совместных научных статей. Они ездили к нам, мы ездили к ним. И в итоге отработали не только принципиально новые технологии диагностики, но и лечение. Разработали новые металлоконструкции.

Александр Осенко:

Какие-то уникальные вещи были в нашей стране? Михаил Герасименко:

Уже нередки случаи, когда у одного пациента, чаще всего это ревматоидные заболевания, имплантируется два тазобедренных сустава, два коленных, два плечевых, два голеностопных. Такие случаи описаны. У нас уже есть пациенты, у которых имплантировано два тазобедренных, два коленных сустава. И если такой человек идет по улице, то вы даже не заметите, что у него есть какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Уровень белорусской травматологии крайне высокий. Я это могу абсолютно ответственно сказать. И большинство тех проблем и тех травм, которые сейчас существуют в принципе в мире, мы в состоянии вылечить. У нас для этого есть все. И подготовленные кадры, и соответствующее оборудование. Спасибо государству. И соответствующий инструментарий, и расходные материалы. И это очень важно, когда у доктора, который сталкивается с тяжелой проблемой, есть все для того, чтобы вылечить пациента.

Михаил Герасименко:

На данный момент для решения поставленных перед нами задач у нас есть все возможности, чтобы их решить. Но, конечно, хотелось бы больше. Нет предела совершенству, а тем более в травматологии. Травматология – настолько интенсивно развивающаяся отрасль медицины, что то, что было год назад еще вау, через год это уже будет обыденность, которая будет распространяться на все клиники страны.



Александр Осенко:

Вы уже видели ту медицину, которая была тогда. И вы видите сейчас эту медицину. 30 лет.