Большинство травм в мире мы можем вылечить – Герасименко о развитии медицины в Беларуси
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
С развитием технологий и инноваций в центре процент инвалидности упал? Если да, то на сколько?
Михаил Герасименко, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:
Безусловно. В результате разработанных нами технологий в рамках проекта «Спинальные системы»…
Александр Осенко:
Это за то, что вы получили премию Союзного государства?
Михаил Герасименко:
Да, абсолютно верно. Процент инвалидности у прооперированных детей снизился на 40 %. А уже прооперировано в рамках предложенных нами технологий, металлоконструкций, порядка 450 детей у нас и в России. У нас 65 детей. И это большой шанс для ребенка выйти из штопора инвалидности и приобрести возможность жить нормально, как все остальные дети.
Если подойти к вопросу программы Союзного государства, это очень знаковый и для нашего государства, и для нашего здравоохранения проект, поскольку этот проект выполнялся не в рамках одного учреждения Беларуси, а в рамках двух ведущих учреждений по детской травматологии и ортопедии Республики Беларусь и Российской Федерации. С нашей стороны это был РНПЦ травматологии, а со стороны России – Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Санкт-Петербурге.
Это не была сиюминутная работа, что мы посидели, что-то придумали и тут же реализовали. Это была очень трудоемкая, длительная работа, которая велась с 2017 по 2020 год. В чем она заключалась? В совместных операциях, в обмене мнениями, в написании совместных научных статей. Они ездили к нам, мы ездили к ним. И в итоге отработали не только принципиально новые технологии диагностики, но и лечение. Разработали новые металлоконструкции.
Александр Осенко:
Какие-то уникальные вещи были в нашей стране?
Михаил Герасименко:
Уже нередки случаи, когда у одного пациента, чаще всего это ревматоидные заболевания, имплантируется два тазобедренных сустава, два коленных, два плечевых, два голеностопных. Такие случаи описаны. У нас уже есть пациенты, у которых имплантировано два тазобедренных, два коленных сустава. И если такой человек идет по улице, то вы даже не заметите, что у него есть какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Уровень белорусской травматологии крайне высокий. Я это могу абсолютно ответственно сказать. И большинство тех проблем и тех травм, которые сейчас существуют в принципе в мире, мы в состоянии вылечить.
У нас для этого есть все. И подготовленные кадры, и соответствующее оборудование. Спасибо государству. И соответствующий инструментарий, и расходные материалы. И это очень важно, когда у доктора, который сталкивается с тяжелой проблемой, есть все для того, чтобы вылечить пациента.
Михаил Герасименко:
На данный момент для решения поставленных перед нами задач у нас есть все возможности, чтобы их решить. Но, конечно, хотелось бы больше. Нет предела совершенству, а тем более в травматологии. Травматология – настолько интенсивно развивающаяся отрасль медицины, что то, что было год назад еще вау, через год это уже будет обыденность, которая будет распространяться на все клиники страны.
Александр Осенко:
Вы уже видели ту медицину, которая была тогда. И вы видите сейчас эту медицину. 30 лет.
Михаил Герасименко:
Я начал работать в 1997 году. Сразу распределился в приемное отделение 6-й клинической больницы, травматологической. Времена были очень сложные. Оснащение было практически никакое. Половина пациентов у нас лечилась методом скелетного вытяжения, которое было разработано еще в 1940-1950-е годы. И сравнить то, что было тогда, и то, что стало сейчас, – это две больших разницы.
Возвращаясь к скелетному вытяжению, которым мы лечили практически всех пациентов. Перелом бедра – 3, 4, 6 месяцев пациент находится на скелетном вытяжении, лежит в палате, прикован к кровати. Сейчас мы его оперируем специальными металлоконструкциями. Через день-два он у нас уже ходит. Это абсолютный показатель и развития технологий, и того, что делает государство, чтобы эти технологии у нас развивались.
Какие самые сложные операции проводят в РНПЦ травматологии и ортопедии? Рассказал директор.