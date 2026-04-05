Порядка 19,5 тыс. операций по замене суставов выполнили в Беларуси за 2025 год – Герасименко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А сами суставы – это белорусское производство или импортное?

Михаил Герасименко, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Что касается суставов, то есть импортные, есть отечественные. На момент выхода из ковидной ситуации, конечно, превалировали импортные суставы. Потому что само производство, которое было, не совсем покрывало те потребности нашей страны в эндопротезах. Одной из целей и задач по решению данной проблемы, по снижению очередей, было и развитие в том числе локализации и производства отечественных эндопротезов. На данный момент эта ситуация находится в стадии прогрессивного решения. Приведу одну цифру. На данный момент порядка 33 % всех эндопротезов, которые имплантируются в нашей стране, уже отечественного производства. И эта цифра будет повышаться. Я думаю, что в течение 2-3 лет мы выйдем на абсолютное большинство отечественных эндопротезов, которые будут имплантироваться в нашей стране. Но это не в ущерб качеству. Наши отечественные эндопротезы абсолютно не уступают по качеству импортным. И это очень важно. Очень важно, что эти эндопротезы имплантируются нашим гражданам абсолютно бесплатно. И это показатель социальной направленности нашего государства.

Александр Осенко:

В Германии сустав стоит порядка 18 тысяч евро вместе с операцией – замена тазобедренного сустава. А у нас – бесплатно. Михаил Герасименко:

Чтобы решить проблему уменьшения очередей, необходимо было решить несколько вопросов. Один из них – кадровый. Необходимо было проучить энное количество специалистов, которые бы работали по протезированию не только в Минске, но и в межрегиональных центрах. Причем работали на хорошем качественном уровне. За три года нами было проучено порядка 284 специалистов со всей страны. И это привело к тому, что сейчас уже каждый третий травматолог-ортопед нашей страны владеет методиками протезирования тазобедренного и коленного суставов. То есть фактически кадровая обеспеченность по стране позволяет решать все вопросы, касающиеся протезирования. Второе – это развитие межрайонных центров. Понятно, что ни Минск, ни Гомель, ни Гродно не могут прооперировать всех желающих в короткий период времени. Поэтому мы пошли по пути развития межрайонных центров. На данный момент у нас в стране 46 центров занимается протезированием тазобедренного сустава. И 27 – протезированием коленного сустава. Это очень большое количество.