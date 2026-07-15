Шесть человек погибли при пожаре в центре Брюсселя. Еще трое строителей сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул на втором этаже многофункционального комплекса, который закрыт на реконструкцию. Пламя стремительно распространилось по лифтовым шахтам и отрезало людям пути к эвакуации. Погибших обнаружили спасатели в кабине заблокированного лифта. Всего из горящего высотного здания экстренные службы вывели около 200 рабочих. Причины происшествия сейчас выясняют следователи.