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Уникальную операцию 100-летней пациентке провели врачи в Вилейке

01 апреля 2026 13:55
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Доступность медпомощи и высокий профессионализм. В Вилейской центральной районной больнице провели уникальную операцию, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Уникальную операцию 100-летней пациентке провели врачи в Вилейке-2

Хирурги помогли 100-летней пациентке с переломом бедра. Осложнений удалось избежать. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, проходит восстановление и уже пытается вставать у кровати с помощью ходунков.

Уникальную операцию 100-летней пациентке провели врачи в Вилейке-4

Успех стал возможен благодаря слаженной работе всей команды, а также новейшему оборудованию. В истории медучреждения такая возрастная пациентка – первая.

Уникальную операцию 100-летней пациентке провели врачи в Вилейке-6

Сергей Юдо, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Вилейской центральной районной больницы:
Клавдия Антоновна получила перелом бедра. Уникальностью помощи в ее случае оказалось то, что она 100-летняя пациентка. Возраст почтенный, и любое оперативное вмешательство в этом возрасте чревато осложнениями, с которыми мы, слава богу, не столкнулись. Мы выполнили ей остеосинтез бедра конструкцией DHS. Операция прошла успешно. Теперь пациентка проходит этап реабилитации. 

Уникальную операцию 100-летней пациентке провели врачи в Вилейке-8

В 2025 году в травматолого-ортопедическом отделении завершился капитальный ремонт, в палатах стало светлее и уютнее. Также закупили современное оборудование. Всего за прошлый год здесь провели более 460 операций. 

# Учреждения здравоохранения # Здоровье # Медицина

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