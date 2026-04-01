Уникальную операцию 100-летней пациентке провели врачи в Вилейке

Доступность медпомощи и высокий профессионализм. В Вилейской центральной районной больнице провели уникальную операцию, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Доступность медпомощи и высокий профессионализм. В Вилейской центральной районной больнице провели уникальную операцию, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Хирурги помогли 100-летней пациентке с переломом бедра. Осложнений удалось избежать. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, проходит восстановление и уже пытается вставать у кровати с помощью ходунков.
Успех стал возможен благодаря слаженной работе всей команды, а также новейшему оборудованию. В истории медучреждения такая возрастная пациентка – первая.
Сергей Юдо, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Вилейской центральной районной больницы:
Клавдия Антоновна получила перелом бедра. Уникальностью помощи в ее случае оказалось то, что она 100-летняя пациентка. Возраст почтенный, и любое оперативное вмешательство в этом возрасте чревато осложнениями, с которыми мы, слава богу, не столкнулись. Мы выполнили ей остеосинтез бедра конструкцией DHS. Операция прошла успешно. Теперь пациентка проходит этап реабилитации.
В 2025 году в травматолого-ортопедическом отделении завершился капитальный ремонт, в палатах стало светлее и уютнее. Также закупили современное оборудование. Всего за прошлый год здесь провели более 460 операций.