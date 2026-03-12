Прямой эфир

2 современных аппарата МРТ начали работу в Витебской области

12 марта 2026 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Развитие высокотехнологичной медицины и повышение доступности диагностики остаются одним из ключевых направлений системы здравоохранения Беларуси. Так, в Витебском регионе открылись сразу два кабинета магнитно-резонансной томографии. Современное оборудование установлено в медицинских учреждениях областного центра и Новополоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кабинет МРТ оборудовали в Новополоцкой ЦГБ.

2 современных аппарата МРТ начали работу в Витебской области-2

На базе центральной городской больницы города функционирует межрайонный центр. Здесь оказывают помощь пациентам при острых состояниях – коронарном синдроме и нарушении мозгового кровообращения. Сюда оперативно доставляют жителей десяти близлежащих районов. Новое оборудование позволит осуществлять диагностику в максимально сжатые сроки и разгрузит лист ожидания.

Специалисты уже прошли подготовку, поэтому кабинет МРТ начнет работу в самое ближайшее время. Пока пациентов будут принимать шесть дней в неделю. В перспективе перейдут на круглосуточный режим. 

2 современных аппарата МРТ начали работу в Витебской области-4

Елена Заяц, заведующая рентгеновским отделением Новополоцкой центральной городской больницы:
МРТ-аппарат позволит нам очень тонко и точно диагностировать изменения органов и тканей, используя магнитное поле, что абсолютно безопасно и безвредно для человека. Это золотой стандарт для диагностики патологии органов брюшной полости, малого таза. Идеальный аппарат для уточнения изменений хрящей, суставов, связок, очень тонких структур головного и спинного мозга, чего не может просто увидеть КТ.

2 современных аппарата МРТ начали работу в Витебской области-6

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
Большое спасибо Министерству здравоохранения. То плечо, которое они подставили, направляя данные аппараты в нашу область, строители качественно и вовремя сделали без задержки ремонтные работы. Поэтому мы получили прекрасные объекты и очень важное и нужное оборудование к сроку.

Переоснащение медицинских учреждений региона продолжится. В 2026 году кабинет магнитно-резонансной томографии откроется также в областном кардиологическом диспансере. Кроме того, в Витебской области планируется создание еще одного межрайонного медицинского центра.

# Михаил Вишневецкий # Здравоохранение Беларуси # Здоровье # Учреждения здравоохранения # Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси в 2026 году планируют капитально отремонтировать почти 3 млн кв. м. жилья
12 марта 2026 07:44

В Беларуси в 2026 году планируют капитально отремонтировать почти 3 млн кв. м. жилья

От веломаршрута до гончарного дела! Гражданские инициативы в Витебской области набирают обороты
12 марта 2026 07:26

От веломаршрута до гончарного дела! Гражданские инициативы в Витебской области набирают обороты

Белстат подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости
12 марта 2026 07:16

Белстат подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости