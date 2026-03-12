2 современных аппарата МРТ начали работу в Витебской области

Развитие высокотехнологичной медицины и повышение доступности диагностики остаются одним из ключевых направлений системы здравоохранения Беларуси. Так, в Витебском регионе открылись сразу два кабинета магнитно-резонансной томографии. Современное оборудование установлено в медицинских учреждениях областного центра и Новополоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кабинет МРТ оборудовали в Новополоцкой ЦГБ.

На базе центральной городской больницы города функционирует межрайонный центр. Здесь оказывают помощь пациентам при острых состояниях – коронарном синдроме и нарушении мозгового кровообращения. Сюда оперативно доставляют жителей десяти близлежащих районов. Новое оборудование позволит осуществлять диагностику в максимально сжатые сроки и разгрузит лист ожидания. Специалисты уже прошли подготовку, поэтому кабинет МРТ начнет работу в самое ближайшее время. Пока пациентов будут принимать шесть дней в неделю. В перспективе перейдут на круглосуточный режим.

Елена Заяц, заведующая рентгеновским отделением Новополоцкой центральной городской больницы:

МРТ-аппарат позволит нам очень тонко и точно диагностировать изменения органов и тканей, используя магнитное поле, что абсолютно безопасно и безвредно для человека. Это золотой стандарт для диагностики патологии органов брюшной полости, малого таза. Идеальный аппарат для уточнения изменений хрящей, суставов, связок, очень тонких структур головного и спинного мозга, чего не может просто увидеть КТ.