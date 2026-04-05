Какие самые сложные операции проводят в РНПЦ травматологии и ортопедии? Рассказал директор

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сколько в день вы проводите операций?

Михаил Герасименко, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

У нас в центре проводится порядка 25-30 операций ежедневно. В основном это операции самого высокого уровня сложности. Для сравнения могу сказать, что одна операция при сколиотической деформации позвоночника может длиться до 11 часов. Операции при тяжелых травмах таза, костей, конечностей тоже могут длиться 5-6 часов. То есть это длительные, сложные операции. В основном к нам попадают пациенты достаточно непростые. Александр Осенко:

А вы лично что оперируете?