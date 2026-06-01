В Беларуси материнству и детству уделяется большое внимание – Сергеенко

В Международный день защиты детей – отдельное внимание тем, кто нуждается в особой заботе. 1 июня поздравления принимали юные пациенты Республиканского научно‑практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. К ним в гости приехал председатель Палаты представителей Национального Собрания Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский научно-практический центр детской онкологии ежегодно принимает около 6 тысяч стационарных и 40 тысяч амбулаторных пациентов. На счету врачей центра более 1 600 успешных трансплантаций стволовых клеток. Четверть всех хирургических вмешательств относится к категории высокотехнологичных операций.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня в Беларуси живем в мирной, спокойной, трудолюбивой стране, где уделяется внимание и детству, и материнству. Мы побывали сегодня в центре и увидели, насколько мощная здесь научная база. Это, по сути дела, сплав науки и медицинской практики. И специалисты делают чудеса, восстанавливая здоровье детей.