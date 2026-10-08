Новости по тегу #Турция

Местные СМИ сообщили как минимум об одном погибшем.
В результате один ученик погиб, еще семеро получили ранения.
Полиция задержала нападавшего. Им оказался 15-летний учащийся этого учебного заведения.
На место происшествия прибыли полиция, бригады медиков и пожарных. Спасателям пришлось эвакуировать людей, которые оказались заблокированы в салоне.
Шекспировская драма кота не устроила. Рыжий бесцеремонно начал играть с волосами Ромео, сорвав трагическую сцену.
По словам пассажиров, среди них белорусов не было.
Несовершеннолетние не смогут регистрироваться на цифровых платформах. Администраторы соцсетей будут обязаны ввести системы проверки возраста пользователей.
По словам очевидцев, молодой человек ворвался во двор учебного заведения и открыл огонь из ружья, после чего вошел в здание, где продолжил стрелять по всем, кто попадался ему на пути.
Эрдоган обвинил еврейское государство в совершении зверств в отношении мирных жителей Ливана и Палестины.
На ярмарке представляют все – от сырья для текстиля до экологичных нитей из органического хлопка и переработанных материалов.
Акции переросли в столкновения с полицией.
На месте катастрофы сейчас работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
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