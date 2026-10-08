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Новости по тегу #Турция

В Стамбуле частично обрушился семиэтажный жилой дом
08 октября 2026 10:54

В Стамбуле частично обрушился семиэтажный жилой дом

В средней школе Стамбула произошло нападение с ножом – есть жертвы
07 октября 2026 06:07

В средней школе Стамбула произошло нападение с ножом – есть жертвы

В Турции подросток открыл стрельбу во дворе школы – пострадали 10 человек
22 сентября 2026 10:56

В Турции подросток открыл стрельбу во дворе школы – пострадали 10 человек

Четыре человека погибли в крупном ДТП в Турции
19 августа 2026 11:06

Четыре человека погибли в крупном ДТП в Турции

В Турции рыжий кот сорвал драматичную сцену в спектакле «Ромео и Джульетта»
14 июня 2026 13:57

В Турции рыжий кот сорвал драматичную сцену в спектакле «Ромео и Джульетта»

В Турции затонуло туристическое судно
30 мая 2026 10:49

В Турции затонуло туристическое судно

В Турции запретили использовать соцсети детям до 15 лет
23 апреля 2026 17:05

В Турции запретили использовать соцсети детям до 15 лет

16 человек пострадали при вооруженном нападении на лицей в Турции
14 апреля 2026 13:59

16 человек пострадали при вооруженном нападении на лицей в Турции

Турция пригрозила Израилю войной
14 апреля 2026 11:14

Турция пригрозила Израилю войной

Белорусская экспозиция развернулась на международной выставке пряжи и волокна в Стамбуле
27 марта 2026 06:40

Белорусская экспозиция развернулась на международной выставке пряжи и волокна в Стамбуле

В Турции продолжаются массовые протесты горняков
03 марта 2026 06:36

В Турции продолжаются массовые протесты горняков

В Турции истребитель упал возле оживлённого шоссе
25 февраля 2026 08:28

В Турции истребитель упал возле оживлённого шоссе