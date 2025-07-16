Непогода застала в лесу – как обезопасить отдых на природе, рассказала сотрудник МЧС

Поговорим о безопасности в непогоду. Как мы видим, природа иногда преподносит неприятные сюрпризы в виде ураганов, града, гроз, ливней. Нужно знать, как себя вести в экстремальной ситуации. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Швайбович, заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Республики Беларусь. Александр Стасевич, ведущий:

Давайте сразу смоделируем ситуацию. Мы отправляемся нашей веселой компанией «Нового утра» на природу. Тут что-то пошло не так. Начинает меняться ветер, дождь, может быть, даже град. То есть погодные условия резко ухудшаются. Что делать?

Анастасия Швайбович, заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Республики Беларусь:

Поскольку мы моделируем ситуацию, то давайте вернемся в самое начало. Прежде чем отправляться куда-то на отдых, необходимо ознакомиться с прогнозом погоды. Обязательно посмотреть сообщения – не было ли от МЧС. Обязательно подпишитесь на наш Viber, туда мы оперативно присылаем все уведомления о непогоде. Также можно узнавать оперативно информацию либо на нашем сайте, либо Telegram-канале МЧС Беларуси. Если вы видите, что там Белгидромет предупреждает о том, что возможны сильные порывы ветра до 25 метров в секунду, то естественно, лучше всего отдых отложить, перенести на другой день. Для того, чтобы не приходилось потом справляться с какими-то нештатными ситуациями. Если так получилось, что непогода все-таки вас застала в лесу, то конечно, необходимо свернуть палатки. Она сразу, как правило, не начинается – огромнейший ветер. Есть какие-то признаки. Вот их нельзя пропускать. Видите, что становится нехорошо на улице, беспокойно, лучше соберитесь и вернитесь домой. Для того, чтобы ваш отдых не закончился какой-то чрезвычайной ситуацией.

Илья Нечаев, ведущий:

Если мы в лесу, никаких зданий нет. Александр Стасевич:

То есть лес, непогода, гроза и нет зданий никаких. Илья Нечаев:

Есть деревья. Что делать с ними?