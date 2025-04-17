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Турцию накрыли аномальные снегопады и морозы

17 апреля 2025 08:56
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Аномальные холода и снегопады парализовали жизнь в Турции. В некоторых районах температура опустилась до -15 градусов. Это рекордные заморозки за последние 30 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турцию накрыли аномальные снегопады и морозы-2

Под угрозой полного уничтожения оказался урожай: в 36 из 81 провинций замерзли персиковые и абрикосовые деревья, виноградники. В ряде районов уничтожено 90 % посадок. Турецкие власти сформировали специальную комиссию, которой предстоит определить стратегию по минимизации ущерба. Внезапно наступившая зима спровоцировала хаос в турецких городах. Из-за снега, высота которого порой достигает 20 сантиметров, оказались закрыты множество шоссе. Сотни машин застряли в дороге. Фиксируются многочисленные ДТП. Впрочем, синоптики настроены оптимистично. По их прогнозам теплая погода начнет возвращаться в страну уже сегодня, 17 апреля. 

# Турция # Погода

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