Премьер-министр Франции призвал отменить два государственных праздника для спасения бюджета

Власти Франции хотят заставить своих граждан больше работать. Премьер страны предложил отменить два государственных праздника, которые являлись выходными. В их числе 8 мая – День Победы союзников над нацистской Германией. Это лишь часть большого плана по сокращению дефицита бюджета, достигшего 44 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предлагается урезать большую часть госрасходов, в том числе на социальное обеспечение. Исчезнут и налоговые льготы. Однако траты на оборону даже в этой, мягко говоря непростой ситуации, увеличатся. В 2024 году дефицит бюджета Франции достиг почти 6 % от валового внутреннего продукта, что почти вдвое превышает официальный лимит ЕС в 3 % от ВВП, а государственный долг, по словам французского премьера уже представляет смертельную опасность для страны.

Франсуа Байру, премьер-министр Франции:

С каждой секундой долг Франции увеличивается на 5000 евро дополнительного долга. Вот где мы находимся. И именно поэтому я считаю, что, как мы заявляли с момента прихода к власти этого правительства, теперь мы обязаны взять на себя ответственность. Я думаю, это последняя остановка перед обрывом и крахом из-за долга. Мы должны назвать это своим именем, это смертельная опасность для страны.

В связи с этим Байру заявил, что в стране слишком много государственных праздников. Отказ от них принесет несколько миллиардов евро дополнительных доходов государству, поскольку все будут больше работать и больше производить. Однако инициативы главы кабмина по сокращению расходов могут стоить ему должности. Не имея большинства в парламенте отставка премьера может настигнуть уже осенью в результате вотума недоверия, как это произошло в декабре с его предшественником.